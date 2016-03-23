Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DeMarker Pivots - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5489
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор DeMarker Pivots.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8381
DFC Next
Индикатор DFC Next.Divergence Trader
Советник Divergence Trader.
Delta Force.
Индикатор Delta Force.Корреляция между USDCHF и EURUSD V2
Индикатор рассчитывает корреляцию USDCHF/EURUSD.