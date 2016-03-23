CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DeMarker Pivots - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5489
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор DeMarker Pivots.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8381

DFC Next DFC Next

Индикатор DFC Next.

Divergence Trader Divergence Trader

Советник Divergence Trader.

Delta Force. Delta Force.

Индикатор Delta Force.

Корреляция между USDCHF и EURUSD V2 Корреляция между USDCHF и EURUSD V2

Индикатор рассчитывает корреляцию USDCHF/EURUSD.