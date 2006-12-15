Смотри, как бесплатно скачать роботов
Группировка истории счёта - скрипт для MetaTrader 4
Ситуация: Один демо-счёт, а на нём тестируется несколько советников.
Вопрос: Какова прибыльность каждого советника?
Для ответа на этот вопрос я написал скрипт, который читает список сделок из истории счёта, группирует их по комментарию (а туда я обычно пишу наименование советника и период, на котором он работает) и выводит в файл. Для расширения функциональности добавил группировки по операции (бай, селл), по символу и по магику. Результаты работы скрипта показаны на рисунках ниже.
Группировка по операции
Группировка по символу
Группировка по магику
Группировка по комментарию
Информация о символах
