Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Информация о символах - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4635
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт выгружает в CSV-файл информацию о символах: свопы, спрэды, стопы, контракты. Набор символов хранится в массиве siMS. Чтобы создать свой набор, нужно переинициализировать этот массив и перекомпилировать скрипт.
Целью разработки этого скрипта было оперативное отслеживание изменений свопов.
AFIRMA
Комбинация МА на основе цифрового фильтра и регрессивного МА.Executer AC
Эксперт Executer_AC на основе Accelerator/Decelerator oscillator.
Группировка истории счёта
Скрипт выполняет чтение списка сделок из истории счёта, группирует их по указанному в параметрах признаку и выводит в файл.periodgen
Позволяет быстро создать данные из М1 на М5 до Д1. Смещяет время по необходимости.