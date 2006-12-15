CodeBaseРазделы
Информация о символах - скрипт для MetaTrader 4

Igor Kim | Russian English
Скрипт выгружает в CSV-файл информацию о символах: свопы, спрэды, стопы, контракты. Набор символов хранится в массиве siMS. Чтобы создать свой набор, нужно переинициализировать этот массив и перекомпилировать скрипт.

Целью разработки этого скрипта было оперативное отслеживание изменений свопов.




