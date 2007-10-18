Смотри, как бесплатно скачать роботов
TSI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5578
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: MetaQuotes Software Corp
Индекс истинной силы (TSI) - это дважды сглаженный Моментом. TSI следует за барами с небольшой или вообще еле заметной задержкой в главных и промежуточных точках перелома тенденции.
Индекс истинной силы (TSI) - это дважды сглаженный Моментом. TSI следует за барами с небольшой или вообще еле заметной задержкой в главных и промежуточных точках перелома тенденции.
