Индикаторы

TSI - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 日本語
Автор: MetaQuotes Software Corp

Индекс истинной силы (TSI) - это дважды сглаженный Моментом. TSI следует за барами с небольшой или вообще еле заметной задержкой в главных и промежуточных точках перелома тенденции.
Читать далее.


