Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PDF - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 889
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Luis Guilherme Damiani
Indicador PDF.
Indicador PDF.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7485
Distância da MA do Preço
Indicador Distância da MA do Preço.MRO2
Indicador MRO2.
RAVI FX Fisher
Indicador RAVI FX Fisher.Trendscalpindic
Indicador Trendscalpindic.