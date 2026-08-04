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Execution Cost Sensitivity Analyzer - скрипт для MetaTrader 5
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Cristian David Castillo ArrietaСпециалист в области финансов и международного бизнеса со специализацией в финансовом менеджменте. Разработчик-самоучка на MQL5 и Python с фокусом на алгоритмическую торговлю, построение мультиактивных портфелей и количественное управление рисками.
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При бэктесте учитываются только те затраты, которые вы предполагаете. Чистая прибыль и коэффициент прибыльности рассчитываются с учетом этих затрат, поэтому они никогда не показывают, насколько близко преимущество стратегии находится к линии затрат. Этот инструмент дает прямой ответ на вопрос: какую сумму затрат на исполнение может поглотить стратегия, прежде чем её преимущество исчезнет?
Скрипт считывает файл «Date,Profit,Volume» (по одной строке на каждую закрытую сделку) и выводит полный отчет на вкладке «Эксперты»:
- Затраты безубыточности на сделку — уровень затрат, при котором чистая прибыль достигает нуля (среднее преимущество на сделку).
- Запас прочности — кратное значение предполагаемой реалистичной стоимости, которое преимущество может поглотить, прежде чем чистая прибыль достигнет нуля.
- Чистая прибыль и коэффициент прибыльности при предполагаемых затратах — пересчёт всей истории сделок с учётом затрат, а также кривая чувствительности к затратам в диапазоне от 0 до 3-кратной величины предполагаемых затрат.
- Эрозия выигрышей — выигрышные сделки, которые при предполагаемой стоимости превращаются в убыточные.
- Совокупная оценка (от A+ до F), учитывающая запас прочности, устойчивость коэффициента прибыльности и эрозию прибыли, с письменными рекомендациями.
Входные данные. Поместите файл CSV с именем, указанным в входном параметре (по умолчанию Trades.csv), в папку MQL5\Files терминала; файл должен содержать заголовки Date, Profit, Volume и по одной строке на каждую закрытую сделку. Колонка Volume не является обязательной: если она отсутствует, стоимость применяется к сделке, а не к лоту. При первом запуске, если файл не найден, скрипт генерирует воспроизводимый образец и анализирует его, поэтому результат отображается сразу. Вспомогательный скрипт ExportCost.mq5 записывает файл из истории торгов: скопируйте его функцию в свой советник и вызовите её из OnTester(), либо запустите как отдельный скрипт.
Параметры. InpFileName (файл CSV для чтения); InpCostPerLot и InpCostFixed (предполагаемые затраты на лот и на сделку); InpCushionTarget (резерв, обеспечивающий максимальный балл); InpThinMult (пороговое значение для «тонких» выигрышей); InpErosionTol (допустимый уровень эрозии при выигрыше); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (три весовых коэффициента, нормализуемые автоматически).
Инструмент написан на чистом MQL5. Он не требует никаких внешних библиотек, Python или DLL-файлов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74663
BBandsPsar — это пользовательский гибридный индикатор, сочетающий в себе модель волатильности полос Боллинджера с логикой следования за трендом индикатора Parabolic SAR. Благодаря объединению этих двух методологий он позволяет эффективно согласовать волатильность рынка с динамикой формирующихся трендов в рамках единого, целостного инструмента.Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts
Панель на графике с отображением спрэда по данному символу в режиме реального времени — текущего, минимального, среднего и максимального значений с момента подключения — с цветовой маркировкой в соответствии с вашими пороговыми значениями предупреждения и опасности, а также с опциональным оповещением, когда спрэд удерживается на уровне опасности в течение N секунд подряд (всплески, связанные с новостями и переносом позиций).
Данный советник отслеживает осциллятор «Стохастик» для автоматического закрытия позиций на основе условий, выбранных пользователем: пересечение линии выше уровня перекупленности или ниже уровня перепроданности, вход в зоны перекупленности/перепроданности или выход из этих зон. Позиции фильтруются для закрытия в зависимости от состояния прибыли (убыток, прибыль или и то, и другое). Дополнительный тестовый режим активирует базовые сигналы входа, когда линия %D пересекает настраиваемые уровни смещения вокруг средней линии (50).Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor
Панель на графике, доступная только для просмотра, которая отслеживает состояние вашего счета с учетом лимита дневных убытков и лимита максимального просадки, с цветовой индикацией статуса: «ОК» / «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» / «ОПАСНОСТЬ». Только для мониторинга — она не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров.