CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Execution Cost Sensitivity Analyzer - скрипт для MetaTrader 5

Real author | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Cristian David Castillo Arrieta
Cristian David Castillo Arrieta

Cristian David Castillo Arrieta

Специалист в области финансов и международного бизнеса со специализацией в финансовом менеджменте. Разработчик-самоучка на MQL5 и Python с фокусом на алгоритмическую торговлю, построение мультиактивных портфелей и количественное управление рисками.
4 статьи 7 кодов 5 тем 25 комментариев
Просмотров:
71
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу



При бэктесте учитываются только те затраты, которые вы предполагаете. Чистая прибыль и коэффициент прибыльности рассчитываются с учетом этих затрат, поэтому они никогда не показывают, насколько близко преимущество стратегии находится к линии затрат. Этот инструмент дает прямой ответ на вопрос: какую сумму затрат на исполнение может поглотить стратегия, прежде чем её преимущество исчезнет?

Скрипт считывает файл «Date,Profit,Volume» (по одной строке на каждую закрытую сделку) и выводит полный отчет на вкладке «Эксперты»:

  • Затраты безубыточности на сделку — уровень затрат, при котором чистая прибыль достигает нуля (среднее преимущество на сделку).
  • Запас прочности — кратное значение предполагаемой реалистичной стоимости, которое преимущество может поглотить, прежде чем чистая прибыль достигнет нуля.
  • Чистая прибыль и коэффициент прибыльности при предполагаемых затратах — пересчёт всей истории сделок с учётом затрат, а также кривая чувствительности к затратам в диапазоне от 0 до 3-кратной величины предполагаемых затрат.
  • Эрозия выигрышей — выигрышные сделки, которые при предполагаемой стоимости превращаются в убыточные.
  • Совокупная оценка (от A+ до F), учитывающая запас прочности, устойчивость коэффициента прибыльности и эрозию прибыли, с письменными рекомендациями.

Входные данные. Поместите файл CSV с именем, указанным в входном параметре (по умолчанию Trades.csv), в папку MQL5\Files терминала; файл должен содержать заголовки Date, Profit, Volume и по одной строке на каждую закрытую сделку. Колонка Volume не является обязательной: если она отсутствует, стоимость применяется к сделке, а не к лоту. При первом запуске, если файл не найден, скрипт генерирует воспроизводимый образец и анализирует его, поэтому результат отображается сразу. Вспомогательный скрипт ExportCost.mq5 записывает файл из истории торгов: скопируйте его функцию в свой советник и вызовите её из OnTester(), либо запустите как отдельный скрипт.

Параметры. InpFileName (файл CSV для чтения); InpCostPerLot и InpCostFixed (предполагаемые затраты на лот и на сделку); InpCushionTarget (резерв, обеспечивающий максимальный балл); InpThinMult (пороговое значение для «тонких» выигрышей); InpErosionTol (допустимый уровень эрозии при выигрыше); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (три весовых коэффициента, нормализуемые автоматически).

Инструмент написан на чистом MQL5. Он не требует никаких внешних библиотек, Python или DLL-файлов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74663

BBandsPsar BBandsPsar

BBandsPsar — это пользовательский гибридный индикатор, сочетающий в себе модель волатильности полос Боллинджера с логикой следования за трендом индикатора Parabolic SAR. Благодаря объединению этих двух методологий он позволяет эффективно согласовать волатильность рынка с динамикой формирующихся трендов в рамках единого, целостного инструмента.

Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts

Панель на графике с отображением спрэда по данному символу в режиме реального времени — текущего, минимального, среднего и максимального значений с момента подключения — с цветовой маркировкой в соответствии с вашими пороговыми значениями предупреждения и опасности, а также с опциональным оповещением, когда спрэд удерживается на уровне опасности в течение N секунд подряд (всплески, связанные с новостями и переносом позиций).

Stochastic Protector Stochastic Protector

Данный советник отслеживает осциллятор «Стохастик» для автоматического закрытия позиций на основе условий, выбранных пользователем: пересечение линии выше уровня перекупленности или ниже уровня перепроданности, вход в зоны перекупленности/перепроданности или выход из этих зон. Позиции фильтруются для закрытия в зависимости от состояния прибыли (убыток, прибыль или и то, и другое). Дополнительный тестовый режим активирует базовые сигналы входа, когда линия %D пересекает настраиваемые уровни смещения вокруг средней линии (50).

Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor

Панель на графике, доступная только для просмотра, которая отслеживает состояние вашего счета с учетом лимита дневных убытков и лимита максимального просадки, с цветовой индикацией статуса: «ОК» / «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» / «ОПАСНОСТЬ». Только для мониторинга — она не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров.