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Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts - индикатор для MetaTrader 5
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«Spread Monitor Panel» — это облегченная панель на графике, которая отображает реальную стоимость торговли: текущий спред по символу графика, обновляемый каждую секунду.
Она отображает текущий спред в пунктах (безопасный для плавающего спреда: рассчитывается на основе Ask-Bid, а не целочисленного свойства символа), а также минимальное, среднее и максимальное значения с момента добавления индикатора, с указанием количества выборок и времени начала. Текущее значение выделяется цветом: зеленый — ниже вашего порогового значения предупреждения, оранжевый — между уровнями предупреждения и опасности, красный — на уровне опасности или выше.
Опциональное оповещение срабатывает, когда спред удерживается на уровне или выше порога опасности в течение N секунд подряд — классическая картина всплеска при выходе новостей или при переносе позиций — с настраиваемым временем ожидания, чтобы не засыпать вас оповещениями.
Параметры: пороги предупреждения и опасности в пунктах, включение/выключение оповещения, продолжительность в секундах, время ожидания между оповещениями, угол панели, смещения по осям X и Y и размер шрифта.
Типичные области применения: определение пригодности условий для торговли перед выходом новостей, сравнение брокеров по спредам на демо-счете и в реальных условиях, настройка фильтра максимального спреда для советника, а также документирование поведения спреда по инструменту в течение сессий.
Только мониторинг: не открывает сделок, не имеет буферов и графиков, работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74565
Рассчитывает оптимальный размер лота для планируемой сделки исходя из вашего риска (процент от собственного капитала или фиксированная денежная сумма) и расстояния стоп-лосса (в пунктах или на определенном ценовом уровне). Учитывает условия контракта по данному инструменту — размер и стоимость тика, минимальный/максимальный объем и шаг — и рассчитывает необходимую маржу.Trade Journal Exporter - closed positions to CSV
Экспортирует ваши закрытые позиции за настраиваемый период в файл CSV для анализа журнала в Excel или Google Sheets: время и цена открытия и закрытия (с взвешиванием по объему при частичном исполнении), объем, результат в пунктах, комиссия, своп, чистая прибыль и продолжительность сделки.
BBandsPsar — это пользовательский гибридный индикатор, сочетающий в себе модель волатильности полос Боллинджера с логикой следования за трендом индикатора Parabolic SAR. Благодаря объединению этих двух методологий он позволяет эффективно согласовать волатильность рынка с динамикой формирующихся трендов в рамках единого, целостного инструмента.Execution Cost Sensitivity Analyzer
Скрипт, написанный исключительно на языке MQL5, который оценивает, насколько устойчиво преимущество стратегии к затратам на исполнение. Он считывает CSV-файл с данными «Дата, Прибыль, Объем» по закрытым сделкам и моделирует затраты по каждой сделке как фиксированную часть плюс часть, зависящую от количества лотов. Он выводит на экран стоимость, при которой сделка становится безубыточной, «запас прочности» (кратность предполагаемой реалистичной стоимости, при которой чистая прибыль достигает нуля), чистую прибыль и коэффициент прибыльности, пересчитанные с учётом предполагаемой стоимости, долю выигрышных сделок, которые из-за затрат превращаются в убыточные, а также комплексную оценку устойчивости к затратам по шкале от A+ до F с рекомендациями. Если файл отсутствует, программа генерирует воспроизводимый образец и анализирует его, благодаря чему результаты отображаются уже при первом запуске. Не требует внешних библиотек, Python или искусственного интеллекта.