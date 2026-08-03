«Spread Monitor Panel» — это облегченная панель на графике, которая отображает реальную стоимость торговли: текущий спред по символу графика, обновляемый каждую секунду.





Она отображает текущий спред в пунктах (безопасный для плавающего спреда: рассчитывается на основе Ask-Bid, а не целочисленного свойства символа), а также минимальное, среднее и максимальное значения с момента добавления индикатора, с указанием количества выборок и времени начала. Текущее значение выделяется цветом: зеленый — ниже вашего порогового значения предупреждения, оранжевый — между уровнями предупреждения и опасности, красный — на уровне опасности или выше.





Опциональное оповещение срабатывает, когда спред удерживается на уровне или выше порога опасности в течение N секунд подряд — классическая картина всплеска при выходе новостей или при переносе позиций — с настраиваемым временем ожидания, чтобы не засыпать вас оповещениями.





Параметры: пороги предупреждения и опасности в пунктах, включение/выключение оповещения, продолжительность в секундах, время ожидания между оповещениями, угол панели, смещения по осям X и Y и размер шрифта.





Типичные области применения: определение пригодности условий для торговли перед выходом новостей, сравнение брокеров по спредам на демо-счете и в реальных условиях, настройка фильтра максимального спреда для советника, а также документирование поведения спреда по инструменту в течение сессий.





Только мониторинг: не открывает сделок, не имеет буферов и графиков, работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.