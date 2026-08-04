Панель на графике с отображением спрэда по данному символу в режиме реального времени — текущего, минимального, среднего и максимального значений с момента подключения — с цветовой маркировкой в соответствии с вашими пороговыми значениями предупреждения и опасности, а также с опциональным оповещением, когда спрэд удерживается на уровне опасности в течение N секунд подряд (всплески, связанные с новостями и переносом позиций).

Рассчитывает оптимальный размер лота для планируемой сделки исходя из вашего риска (процент от собственного капитала или фиксированная денежная сумма) и расстояния стоп-лосса (в пунктах или на определенном ценовом уровне). Учитывает условия контракта по данному инструменту — размер и стоимость тика, минимальный/максимальный объем и шаг — и рассчитывает необходимую маржу.