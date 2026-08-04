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BBandsPsar - индикатор для MetaTrader 5
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Для обеспечения максимальной гибкости BBandsPsar полностью наследует входные параметры обоих базовых индикаторов, что позволяет трейдерам точно настраивать его чувствительность и поведение.
Если вы хотите провести динамическое тестирование входных параметров для полос Боллинджера, замените этот код:
bandsHandle = iBands(_Symbol, _Period, 20, 0, 2, PRICE_CLOSE);
на
bandsHandle = iBands(_Symbol, _Period, blpd, 0, bldev, PRICE_CLOSE);
Чтобы обеспечить динамическую передачу входных переменных в функцию iBands
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74648
Панель на графике с отображением спрэда по данному символу в режиме реального времени — текущего, минимального, среднего и максимального значений с момента подключения — с цветовой маркировкой в соответствии с вашими пороговыми значениями предупреждения и опасности, а также с опциональным оповещением, когда спрэд удерживается на уровне опасности в течение N секунд подряд (всплески, связанные с новостями и переносом позиций).Position Size Calculator - risk-based lot sizing script
Рассчитывает оптимальный размер лота для планируемой сделки исходя из вашего риска (процент от собственного капитала или фиксированная денежная сумма) и расстояния стоп-лосса (в пунктах или на определенном ценовом уровне). Учитывает условия контракта по данному инструменту — размер и стоимость тика, минимальный/максимальный объем и шаг — и рассчитывает необходимую маржу.
Скрипт, написанный исключительно на языке MQL5, который оценивает, насколько устойчиво преимущество стратегии к затратам на исполнение. Он считывает CSV-файл с данными «Дата, Прибыль, Объем» по закрытым сделкам и моделирует затраты по каждой сделке как фиксированную часть плюс часть, зависящую от количества лотов. Он выводит на экран стоимость, при которой сделка становится безубыточной, «запас прочности» (кратность предполагаемой реалистичной стоимости, при которой чистая прибыль достигает нуля), чистую прибыль и коэффициент прибыльности, пересчитанные с учётом предполагаемой стоимости, долю выигрышных сделок, которые из-за затрат превращаются в убыточные, а также комплексную оценку устойчивости к затратам по шкале от A+ до F с рекомендациями. Если файл отсутствует, программа генерирует воспроизводимый образец и анализирует его, благодаря чему результаты отображаются уже при первом запуске. Не требует внешних библиотек, Python или искусственного интеллекта.Stochastic Protector
Данный советник отслеживает осциллятор «Стохастик» для автоматического закрытия позиций на основе условий, выбранных пользователем: пересечение линии выше уровня перекупленности или ниже уровня перепроданности, вход в зоны перекупленности/перепроданности или выход из этих зон. Позиции фильтруются для закрытия в зависимости от состояния прибыли (убыток, прибыль или и то, и другое). Дополнительный тестовый режим активирует базовые сигналы входа, когда линия %D пересекает настраиваемые уровни смещения вокруг средней линии (50).