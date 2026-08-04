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Execution Cost Sensitivity Analyzer - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
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Cristian David Castillo Arrieta金融与国际商务专业人士，专攻财务管理。MQL5和Python自学开发者，专注于算法交易、多资产组合构建和量化风险管理。
我的工作核心是设计、优化和验证作为协调组合运行的智能交易系统，而非孤立的策略。我运用相关性分析、时间覆盖映射和资产类别多元化来构建不依赖于单一工具或单一方法的交易系统。
目前，我管理着涵盖外汇、指数、贵金属、能源和美国股票的算法投资组合，同时在多个交易时段和时间框架上运行。
我通过技术文章和开源工具在这个社区分享我的经验。我相信，从"构建单个EA"到"工程化投资组合"的转变，是区分散户思维与机构思维的关键，这一理念指导着我在这里发布的所有内容。
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回测仅计入您设定的成本。净利润和盈利因子均以该成本为基准进行计算，因此无法反映策略优势与成本线之间的实际距离。该工具直接回答了以下问题：在策略优势消失之前，该策略能够承受多少执行成本？
该脚本读取一个包含日期、利润和成交量的文件（每行对应一笔已平仓交易），并在“专家”选项卡中生成一份完整报告：
- 每笔交易的盈亏平衡成本——净收益降至零时的成本水平（即每笔交易的平均优势）。
- 缓冲空间——在净收益归零前，优势所能吸收的、基于假设的合理成本的倍数。
- 在假设成本下的净收益和盈利因子——对整个历史数据进行重新估值，并生成从0到假设成本3倍范围内的成本敏感度曲线。
- 盈利侵蚀——在假设成本下，原本盈利的交易转为亏损的数量。
- 综合评分（A+ 至 F），综合考虑缓冲值、盈利系数韧性及盈利侵蚀情况，并附有文字建议。
输入。 将输入参数中指定的 CSV 文件（默认名为 Trades.csv）放置于终端 MQL5\Files 文件夹中，文件需包含 Date、Profit、Volume 这四个标题列，且每笔已平仓交易占一行。Volume 列为可选：若缺失，则按每笔交易而非每手计算成本。 首次运行时，若未找到文件，脚本将生成一个可重现的样本并进行分析，因此输出结果可立即显示。辅助脚本 ExportCost.mq5 会从交易历史中写入文件：将该函数复制到您的专家顾问中，并在 OnTester() 中调用它，或将其作为独立脚本运行。
参数。 InpFileName（要读取的 CSV 文件）；InpCostPerLot 和 InpCostFixed（假设的每手和每笔交易成本）；InpCushionTarget（获得满分的缓冲值）； InpThinMult（微利获胜阈值）；InpErosionTol（盈利侵蚀容差）；InpWeightCushion、InpWeightPF、InpWeightErosion（三个维度权重，自动归一化）。
该工具采用纯 MQL5 编写。无需任何外部库、Python 或 DLL 文件。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74663
BBandsPsar 是一款自定义混合指标，它将布林带的波动性框架与抛物线SAR的趋势跟踪逻辑相结合。通过整合这两种方法，该指标在单一且协调的工具中，有效地将市场波动性与新兴趋势动态相结合。Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts
图表内嵌面板，实时显示该图表代码的点差——包括当前点差、最低点差、平均点差以及自连接以来的最高点差——并根据您的预警和危险阈值进行颜色标注；此外，当点差连续N秒维持在危险水平时（如受新闻或合约展期影响导致的点差飙升），系统将触发可选警报。
该专家顾问监控随机震荡指标，并根据用户选定的条件自动平仓：指标线在超买区上方或超卖区下方发生交叉、进入超买/超卖区域，或退出这些区域。系统会根据盈利状态（亏损、盈利或两者兼有）对待平仓头寸进行筛选。 可选的“测试模式”可在%D线穿越中线（50）附近的可配置偏移水平时，触发基本入场信号。Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor
一个只读的图表内面板，用于监控您的账户是否超过每日亏损限额和最大回撤限额，并通过颜色标识显示“正常”、“警告”和“危险”状态。仅用于监控——不会下单、修改或平仓。