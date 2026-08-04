







回测仅计入您设定的成本。净利润和盈利因子均以该成本为基准进行计算，因此无法反映策略优势与成本线之间的实际距离。该工具直接回答了以下问题：在策略优势消失之前，该策略能够承受多少执行成本？

该脚本读取一个包含日期、利润和成交量的文件（每行对应一笔已平仓交易），并在“专家”选项卡中生成一份完整报告：

每笔交易的盈亏平衡成本 ——净收益降至零时的成本水平（即每笔交易的平均优势）。

——净收益降至零时的成本水平（即每笔交易的平均优势）。 缓冲空间 ——在净收益归零前，优势所能吸收的、基于假设的合理成本的倍数。

——在净收益归零前，优势所能吸收的、基于假设的合理成本的倍数。 在假设成本下的净收益和盈利因子 ——对整个历史数据进行重新估值，并生成从0到假设成本3倍范围内的成本敏感度曲线。

——对整个历史数据进行重新估值，并生成从0到假设成本3倍范围内的成本敏感度曲线。 盈利侵蚀 ——在假设成本下，原本盈利的交易转为亏损的数量。

——在假设成本下，原本盈利的交易转为亏损的数量。 综合评分（A+ 至 F），综合考虑缓冲值、盈利系数韧性及盈利侵蚀情况，并附有文字建议。

输入。 将输入参数中指定的 CSV 文件（默认名为 Trades.csv）放置于终端 MQL5\Files 文件夹中，文件需包含 Date、Profit、Volume 这四个标题列，且每笔已平仓交易占一行。Volume 列为可选：若缺失，则按每笔交易而非每手计算成本。 首次运行时，若未找到文件，脚本将生成一个可重现的样本并进行分析，因此输出结果可立即显示。辅助脚本 ExportCost.mq5 会从交易历史中写入文件：将该函数复制到您的专家顾问中，并在 OnTester() 中调用它，或将其作为独立脚本运行。

参数。 InpFileName（要读取的 CSV 文件）；InpCostPerLot 和 InpCostFixed（假设的每手和每笔交易成本）；InpCushionTarget（获得满分的缓冲值）； InpThinMult（微利获胜阈值）；InpErosionTol（盈利侵蚀容差）；InpWeightCushion、InpWeightPF、InpWeightErosion（三个维度权重，自动归一化）。

该工具采用纯 MQL5 编写。无需任何外部库、Python 或 DLL 文件。