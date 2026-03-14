Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или Low

Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».

Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажа

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