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SimpleTradeStats - индикатор для MetaTrader 4
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VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия
Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low
Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или Low
Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes
Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажаChart Navigator MT4 Light
Chart Navigator MT4 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём