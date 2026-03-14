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Индикаторы

SimpleTradeStats - индикатор для MetaTrader 4

Eduard Gluhov
Eduard Gluhov

Eduard Gluhov

Хобби форекс, монеты СССР
8 кодов 1 тема 47 комментариев
Просмотров:
1564
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

SimpleTradeStats простой индикатор который покажет статистику ваших сделок, удобен при тестировании различных стратегий, когда много экспертов, индикатор покажет по каждому из них количество прибыльных, убыточных и общее количество сделок. так и отфильтрует по магическому номеру любого эксперта.


VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия

Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».

VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low

Торговая стратегия по простому пробитию предыдущих уровней High или Low

Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes

Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажа

Chart Navigator MT4 Light Chart Navigator MT4 Light

Chart Navigator MT4 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём