CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Juice - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
9881
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
автор: perky


Не следует открывать позицию, когда гистограмма красная. Если все индикаторы дают сигналы на вход, то по этому индикатору осуществляется последняя проверка. Гистограмма должна быть зеленой.


HiLo Activator HiLo Activator

Индикатор HiLo Activator.

LSMA_Line LSMA_Line

Индикатор LSMA Line.

Laguerre PlusDi Laguerre PlusDi

Индикатор Laguerre PlusDi.

Pivots_Hi_Low Pivots_Hi_Low

Hi/Low индикатор показывает, насколько текущее значение параметра близко к минимальному и максимальному значениям за некоторый промежуток времени.