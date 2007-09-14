CodeBaseРазделы
Индикаторы

Pivots_Hi_Low - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Cartwright Software Corp


Hi/Low индикатор показывает, насколько текущее значение параметра близко к минимальному и максимальному значениям за некоторый промежуток времени.



