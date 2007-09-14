Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivots_Hi_Low - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4978
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Cartwright Software Corp
Hi/Low индикатор показывает, насколько текущее значение параметра близко к минимальному и максимальному значениям за некоторый промежуток времени.
Hi/Low индикатор показывает, насколько текущее значение параметра близко к минимальному и максимальному значениям за некоторый промежуток времени.
Laguerre PlusDi
Индикатор Laguerre PlusDi.Juice
Не следует открывать позицию, когда гистограмма красная. Если все индикаторы дают сигналы на вход, то по этому индикатору осуществляется последняя проверка. Гистограмма должна быть зеленой.
JMA_StarLight
Индикатор JMA StarLight.Highs Lows Signal Alert
Индикатор HighsLowsSignalAlert.