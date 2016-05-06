经常需要知道一个图表上两个级别之间的点距。例如, 为了找出当日最高价和最低价之间的准确距离。为了避免手工计算, 可以做到以下: 用 Lines_Create 脚本在图表上创建 2 条水平线 (它创建绿色和红色线)。绿线上移, 红线下移到所需位置。然后使用 Lines_RASST 脚本, 其显示有关两条水平线间距离点数的消息 (图解如下)。但有细微差别。事实上由于 Lines_RASST 脚本在其代码里有一点延迟, 它不能简单地拽到图表上, 或是简单地在脚本上双击, 它必须在图表窗口上单击鼠标左键。只有在这种情况下, 告知距离的标签出现, 并在 5 秒后自动消失。如果调用 Lines_RASST 脚本且在窗口里未附加点击, 则 5 秒后脚本从内存里卸载,您将在屏幕上看不到任何东西, 没有标签 (我不知道为什么终端以这种方式结束)。此处是 Lines_Create 和 Lines_RASST 的操作结果。在 Lines_Delete 完全启动后, 将会从图表上删除这两条线。。













