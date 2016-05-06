请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
它们被贴在论坛上 - 大家的内容。描述在存档理。
此为脚本的操作结果例程, 它在图表上创建交易历史。如您所见, 所有东西如同测试器中一样。
此为脚本的操作结果例程, 它在图表上创建交易历史。如您所见, 所有东西如同测试器中一样。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7276
外汇计算器
计算器评估货币对的点值, 以及用户自定义手数的最大止损。Donchian 通道
系统概念: Donchian 通道在趋势跟随系统里十分流行。
日线研究
脚本设计用来获取选择时间帧图表上蜡烛条的各种统计数据。与水平级别工作的三个脚本
脚本 Lines_Create 在图表上创建名为 UP_LEVEL 和 DOWN_LEVEL 的两条水平线。脚本 Lines_Delete 从图表上删除由 Lines_Create 脚本创建的线。脚本 Lines_RASST 是 Lines_Create 脚本的附属。