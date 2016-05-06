代码库部分
History_Draw - MetaTrader 4脚本

Владимир Тезис | Chinese English Русский
已发布:
已更新:
它们被贴在论坛上 - 大家的内容。描述在存档理。

此为脚本的操作结果例程, 它在图表上创建交易历史。如您所见, 所有东西如同测试器中一样。




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7276

