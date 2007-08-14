CodeBaseРазделы
Советники

Торговля по стохастику - эксперт для MetaTrader 4

Идею советника взял из Dealers_Trader (за что автору огромное спасибо) разных версий, когда стохастик входит в зону перекупленности или перепроданности открывается первый лот, если график развернулся, то работаем одним лотом.

Хотелось бы услышать ваши отклики, ведь это мой первый опыт в написании советника, но если уж кому-то захочется послать меня подальше, то прошу делать это вежливо и корректно.

