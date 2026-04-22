VR Gap — это автоматизированная торговая система для платформы MetaTrader, основанная на классическом рыночном явлении — ценовых разрывах (гэпах). Стратегия рассчитана на работу на любом таймфрейме и предполагает, что рынок склонен возвращаться к уровням, где произошел резкий скачок цены, с целью «закрытия окна».





Основная идея и логика входа

Советник работает исключительно по факту появления новой свечи на графике. В момент открытия каждого нового бара происходит сравнение двух ключевых ценовых уровней:

Цена закрытия предыдущего завершенного бара.

Цена открытия текущего формирующегося бара.

Если разница между этими значениями по модулю превышает заданный трейдером порог (параметр Минимальный размер гэпа), фиксируется наличие ценового разрыва. Далее стратегия действует вопреки первоначальному импульсу, делая ставку на коррекцию:

Гэп вниз (цена открытия ниже закрытия предыдущей свечи): Открывается длинная позиция (Buy) в расчете на рост и закрытие гэпа сверху. Гэп вверх (цена открытия выше закрытия предыдущей свечи): Открывается короткая позиция (Sell) в расчете на падение и закрытие гэпа снизу.

Вход осуществляется немедленно по рыночной цене на открытии нового бара. Важно отметить, что советник использует фиксированный объем для каждой сделки и не анализирует дополнительные индикаторы, фильтры тренда или новостной фон.

Управление позицией и алгоритм сопровождения

Особенностью данной реализации является отложенная установка защитных ордеров. В момент открытия позиции Стоп-Лосс и Тейк-Профит не выставляются. Вместо этого советник на каждом последующем тике мониторит свои открытые сделки по магическому номеру и символу.

Как только обнаруживается позиция с отсутствующими уровнями Стоп-Лосса или Тейк-Профита (равными нулю), происходит их расчет и модификация.

Расчет Стоп-Лосса

Уровень ограничения убытков является фиксированным и задается во входных параметрах в пунктах. Он откладывается от цены открытия позиции на строго определенное расстояние:

Для покупок — вниз от цены входа.

Для продаж — вверх от цены входа.

Расчет Тейк-Профита

Уровень фиксации прибыли не является фиксированной константой. Тейк-Профит динамически равен величине самого гэпа, который и послужил сигналом для входа. Цель устанавливается на расстоянии, равном разнице между ценой закрытия предыдущего и открытия текущего бара. Это логично, поскольку именно на этом ценовом уровне гэп считается полностью закрытым.

Перед отправкой приказа на модификацию позиции система проверяет, чтобы новые уровни соответствовали требованиям брокера по минимальному расстоянию отложенных ордеров (уровень стоп-приказов). Если проверка пройдена, позиция модифицируется, и торговля переходит в режим ожидания срабатывания одного из ордеров.

Параметры настройки стратегии

Для адаптации под различные инструменты и стили торговли предусмотрено четыре основных входных параметра:

Торговый объем: Фиксированный размер лота для каждой открываемой позиции. Система не использует динамический расчет риска (например, процент от депозита), лот остается постоянным, округленным до допустимого шага объема символа.

Фиксированный размер лота для каждой открываемой позиции. Система не использует динамический расчет риска (например, процент от депозита), лот остается постоянным, округленным до допустимого шага объема символа. Минимальный размер гэпа: Ключевой фильтр, измеряемый в пунктах. Определяет, насколько сильным должен быть разрыв цен, чтобы советник счел сигнал валидным. Увеличение этого параметра снижает частоту сделок, но повышает вероятность работы с более значимыми рыночными дисбалансами.

Ключевой фильтр, измеряемый в пунктах. Определяет, насколько сильным должен быть разрыв цен, чтобы советник счел сигнал валидным. Увеличение этого параметра снижает частоту сделок, но повышает вероятность работы с более значимыми рыночными дисбалансами. Размер Стоп-Лосса: Фиксированное расстояние в пунктах от цены открытия, на котором будет зафиксирован убыток, если цена пойдет против прогнозируемого закрытия гэпа.

Фиксированное расстояние в пунктах от цены открытия, на котором будет зафиксирован убыток, если цена пойдет против прогнозируемого закрытия гэпа. Магический номер и Проскальзывание: Идентификатор для отделения сделок советника от других операций на счете и допустимое отклонение цены при исполнении рыночных ордеров.

Заключение

VR Gap представляет собой простую и прозрачную реализацию гэп-стратегии. Её сильной стороной является четкая математическая логика без использования субъективных индикаторов. Основной риск стратегии заключается в ситуациях, когда гэп не закрывается и цена продолжает движение в сторону первоначального импульса — в этом случае позиция уйдет на стоп-лосс. Данная версия советника не предназначена для работы на новостях или в периоды экстремальной волатильности без предварительной настройки параметра минимального размера гэпа под конкретный инструмент.