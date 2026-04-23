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Индикаторы

ZigZag Support and Resistance Detection - индикатор для MetaTrader 5

Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Tshidiso Ephraim Mpakanyane

Tshidiso Ephraim Mpakanyane

4.7 (21)
4 продукта 5 кодов 1 тема 4 комментария
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Особенности:

  • Обнаружение ключевых уровней поддержки и сопротивления с помощью точек разворота ZigZag.
  • Определяет экстремальные значения максимумов и минимумов для расчета уровней.
  • Дополнительное отображение закрытых и открытых уровней для исторического анализа.
  • Настраиваемые параметры ZigZag: Глубина, Отклонение и Шаг назад.
  • Интерактивные метки отображают тип уровня и таймфрейм.
  • Работает на всех стандартных символах MetaTrader и таймфреймах от внутридневных до дневных.


Параметры:

Имя параметра Описание
InpLookback Общее количество баров для анализа при определении уровня.
InpDepth Параметр глубины зигзага для определения разворотных точек.
InpDeviation Параметр ZigZag Deviation для фильтрации незначительных колебаний цены.
InpBackstep Параметр ZigZag Backstep для предотвращения ложных точек разворота.
InpDrawClosed Показывает уровни, которые уже были пробиты.
InpDrawZigZag Отображение линии ZigZag на графике.
InpDrawLabels Отображение текстовых меток для каждого уровня.


Как использовать:

Простое пошаговое руководство:

  1. Прикрепите индикатор к графику выбранного вами инструмента и таймфрейма.
  2. Настройте параметры ZigZag (глубина, отклонение, шаг назад) в соответствии с вашим стилем анализа.
  3. Выберите, отображать ли закрытые уровни, линию ZigZag и метки.
  4. Индикатор будет отображать уровни поддержки и сопротивления и выделять скопления разворотных точек.
  5. Найдите на графике области, где сходятся несколько уровней, чтобы определить потенциальные зоны интереса.


Понимание уровней поддержки и сопротивления:

  • Уровни поддержки строятся от низких разворотных точек; уровни сопротивления - от высоких разворотных точек.
  • Открытые уровни простираются до текущего бара, в то время как закрытые уровни были пробиты.
  • Метки указывают на тип уровня (S - поддержка, R - сопротивление) и таймфрейм графика.


Скриншоты:



Заключение:

ZigZag SNR Detection обеспечивает структурированное представление об уровнях поддержки и сопротивления. Он помогает анализировать поведение цены, сохраняя при этом наглядное представление о структуре рынка.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60339

To Close All Open Trades of Different Symbols To Close All Open Trades of Different Symbols

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