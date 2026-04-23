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ZigZag Support and Resistance Detection - индикатор для MetaTrader 5
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Особенности:
- Обнаружение ключевых уровней поддержки и сопротивления с помощью точек разворота ZigZag.
- Определяет экстремальные значения максимумов и минимумов для расчета уровней.
- Дополнительное отображение закрытых и открытых уровней для исторического анализа.
- Настраиваемые параметры ZigZag: Глубина, Отклонение и Шаг назад.
- Интерактивные метки отображают тип уровня и таймфрейм.
- Работает на всех стандартных символах MetaTrader и таймфреймах от внутридневных до дневных.
Параметры:
|Имя параметра
|Описание
|InpLookback
|Общее количество баров для анализа при определении уровня.
|InpDepth
|Параметр глубины зигзага для определения разворотных точек.
|InpDeviation
|Параметр ZigZag Deviation для фильтрации незначительных колебаний цены.
|InpBackstep
|Параметр ZigZag Backstep для предотвращения ложных точек разворота.
|InpDrawClosed
|Показывает уровни, которые уже были пробиты.
|InpDrawZigZag
|Отображение линии ZigZag на графике.
|InpDrawLabels
|Отображение текстовых меток для каждого уровня.
Как использовать:
Простое пошаговое руководство:
- Прикрепите индикатор к графику выбранного вами инструмента и таймфрейма.
- Настройте параметры ZigZag (глубина, отклонение, шаг назад) в соответствии с вашим стилем анализа.
- Выберите, отображать ли закрытые уровни, линию ZigZag и метки.
- Индикатор будет отображать уровни поддержки и сопротивления и выделять скопления разворотных точек.
- Найдите на графике области, где сходятся несколько уровней, чтобы определить потенциальные зоны интереса.
Понимание уровней поддержки и сопротивления:
- Уровни поддержки строятся от низких разворотных точек; уровни сопротивления - от высоких разворотных точек.
- Открытые уровни простираются до текущего бара, в то время как закрытые уровни были пробиты.
- Метки указывают на тип уровня (S - поддержка, R - сопротивление) и таймфрейм графика.
Скриншоты:
Заключение:
ZigZag SNR Detection обеспечивает структурированное представление об уровнях поддержки и сопротивления. Он помогает анализировать поведение цены, сохраняя при этом наглядное представление о структуре рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60339
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