Технические подробности Использует MQL5's OrderSend с TRADE_ACTION_DEAL для мгновенного закрытия рынка по текущим ценам Bid/Ask. Включает в себя допуск на проскальзывание (10 пунктов), правильное соответствие объему и сохранение магического числа. Циклы обратного хода по позициям предотвращают смещение индекса во время исполнения.

VR Gap — это автоматизированная торговая система для платформы MetaTrader, основанная на классическом рыночном явлении — ценовых разрывах (гэпах). Стратегия рассчитана на работу на любом таймфрейме и предполагает, что рынок склонен возвращаться к уровням, где произошел резкий скачок цены, с целью «закрытия окна».