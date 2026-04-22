СОВЕТНИК

Этот советник создан для определения максимумов и минимумов свинга на таймфрейме H4 и последующего мониторинга графика M15 на предмет развертки ликвидности. Когда происходит разворот - то есть цена закрывается за свинговым уровнем, временно пробивая его, - советник автоматически заключает сделку на покупку или продажу. Он рассчитывает размер лота на основе фиксированного денежного риска, расстояния до стоп-лосса и стоимости тика, обеспечивая последовательное управление рисками. Система также визуально аннотирует сделки, рисуя стрелки на графике, что облегчает отслеживание исполненных сигналов.

Советник ведет массивы максимумов и минимумов свингов, динамически обновляя их, когда новые свечи H4 подтверждают новые точки свинга или когда развертки M15 аннулируют существующие. Советник использует вспомогательные функции для получения данных о свечах, управления массивами и расчета размера лота.

ПРИМЕР ГРАПИЧА





РЕЗУЛЬТАТЫ (EUR/USD Диапазон = 21, sl_points = 1500, RR=0.2)



