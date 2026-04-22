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Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5 - эксперт для MetaTrader 5
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СОВЕТНИК
Этот советник создан для определения максимумов и минимумов свинга на таймфрейме H4 и последующего мониторинга графика M15 на предмет развертки ликвидности. Когда происходит разворот - то есть цена закрывается за свинговым уровнем, временно пробивая его, - советник автоматически заключает сделку на покупку или продажу. Он рассчитывает размер лота на основе фиксированного денежного риска, расстояния до стоп-лосса и стоимости тика, обеспечивая последовательное управление рисками. Система также визуально аннотирует сделки, рисуя стрелки на графике, что облегчает отслеживание исполненных сигналов.
Советник ведет массивы максимумов и минимумов свингов, динамически обновляя их, когда новые свечи H4 подтверждают новые точки свинга или когда развертки M15 аннулируют существующие. Советник использует вспомогательные функции для получения данных о свечах, управления массивами и расчета размера лота.
ПРИМЕР ГРАПИЧА
РЕЗУЛЬТАТЫ (EUR/USD Диапазон = 21, sl_points = 1500, RR=0.2)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68951
Советник, торгующий по стратегии ADX с L1-фильтром тренда.L1 Trend Filter for MACD Strategy
Советник, торгующий по стратегии MACD с L1-фильтром тренда.
VR Gap — это автоматизированная торговая система для платформы MetaTrader, основанная на классическом рыночном явлении — ценовых разрывах (гэпах). Стратегия рассчитана на работу на любом таймфрейме и предполагает, что рынок склонен возвращаться к уровням, где произошел резкий скачок цены, с целью «закрытия окна».To Close All Open Trades of Different Symbols
Технические подробности Использует MQL5's OrderSend с TRADE_ACTION_DEAL для мгновенного закрытия рынка по текущим ценам Bid/Ask. Включает в себя допуск на проскальзывание (10 пунктов), правильное соответствие объему и сохранение магического числа. Циклы обратного хода по позициям предотвращают смещение индекса во время исполнения.