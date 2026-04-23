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To Close All Open Trades of Different Symbols - библиотека для MetaTrader 5

Kuldeep Krishnat Konde
Kuldeep Krishnat Konde

Kuldeep Krishnat Konde

5 (2)
I am a seasoned trading automation developer with wide experience in building custom solutions for the MetaTrader ecosystem. My expertise spans the development of Expert Advisors, technical indicators, and advanced trading scripts using MQL4 and MQL5.
5 продуктов 1 сигнал 1 код 4 темы 6 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Close All.mqh (0.92 KB) просмотр
ca.png (14.21 KB)
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TradeCloserLib - это профессиональная библиотека MQL5, предназначенная для автоматизированных торговых систем и предоставляющая надежные функции для закрытия открытых позиций по одному символу, всем символам или по магическому числу.

Ключевые особенности

ClosePositions(symbol): Закрывает все открытые позиции по указанному символу (или текущему символу графика, если он не указан).

CloseAllPositions(): Закрывает позиции по всем символам с открытыми сделками, собирая сначала уникальные символы, чтобы избежать дублирования.

CloseByMagic(magic): Нацеливается на позиции по определенному магическому числу, поддерживая мульти-EA окружения.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70966

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