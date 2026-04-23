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To Close All Open Trades of Different Symbols - библиотека для MetaTrader 5
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Ключевые особенности
ClosePositions(symbol): Закрывает все открытые позиции по указанному символу (или текущему символу графика, если он не указан).
CloseAllPositions(): Закрывает позиции по всем символам с открытыми сделками, собирая сначала уникальные символы, чтобы избежать дублирования.
CloseByMagic(magic): Нацеливается на позиции по определенному магическому числу, поддерживая мульти-EA окружения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70966
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