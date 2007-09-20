CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Digital PCCI filter - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
4668
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Sergey Iljukhin

Индикатор  Digital PCCI filter



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7200

4 Period MA 4 Period MA

Указывает число периодов для расчета усредненной линии индикатора.

4MAs Trend 4MAs Trend

Индикатор 4MAs Trend.

Rsx Rsx

Индикатор Rsx

5 _34_5 5 _34_5

Индикатор 5 34 5