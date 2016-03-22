Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Arbitraz - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 748
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: desconhecido
Indicador Arbitraz.
Indicador Arbitraz.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7141
i-RoundPrice-T01m
Indicador i-RoundPrice-T01m.DigFiltr
Indicador DigFiltr
ColouredWoodie
Indicador Woodie ColoridoEA Vegas 1hr
Indicador EA Vegas 1hr.