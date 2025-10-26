В "старые добрые времена" кодеры пытались оптимизировать весь код, который можно было оптимизировать. Одним из таких примеров была оптимизация вычисления регрессии Лайнера. Кодер, который кодил под ником "mathemat" (если я правильно помню, если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня), придумал упрощенную формулу для значения линейной регрессии: 3*lwma - 2*sma

И, поскольку и lwma, и sma могут быть оптимизированы до так называемого "loop less mode", она была принята как оптимальный способ расчета и дает правильные значения. Но в этом расчете нет того, что есть в "нормальном" расчете значений линейной регрессии - промежуточных значений:

перехват линейной регрессии

и наклон линии линейной регрессии.

Итак, вот один из вариантов расчета линейной регрессии (оптимальный: использует так называемый "режим меньшей петли"), но в котором есть и перехват, и наклон





