CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Linear Regression Value - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
715
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В "старые добрые времена" кодеры пытались оптимизировать весь код, который можно было оптимизировать. Одним из таких примеров была оптимизация вычисления регрессии Лайнера. Кодер, который кодил под ником "mathemat" (если я правильно помню, если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня), придумал упрощенную формулу для значения линейной регрессии: 3*lwma - 2*sma

И, поскольку и lwma, и sma могут быть оптимизированы до так называемого "loop less mode", она была принята как оптимальный способ расчета и дает правильные значения. Но в этом расчете нет того, что есть в "нормальном" расчете значений линейной регрессии - промежуточных значений:

  • перехват линейной регрессии
  • и наклон линии линейной регрессии.

Итак, вот один из вариантов расчета линейной регрессии (оптимальный: использует так называемый "режим меньшей петли"), но в котором есть и перехват, и наклон



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50492

Close All Orders Close All Orders

CloseAllOrders - это мощный и удобный советник, созданный для упрощения управления торговлей в MetaTrader 5. С помощью интуитивно понятного кнопочного интерфейса прямо на вашем графике вы можете мгновенно закрыть все рыночные позиции и отложенные ордера одним щелчком мыши.

Скрипт с примерами функций для создания графических объектов Скрипт с примерами функций для создания графических объектов

Скрипт предоставляет набор функций создания всех стандартных графических объектов для использования в своих разработках. Функции, представленные в скрипте, можно использовать "как есть", или доработать под свои требования.

3 way Aroon value calculation 3 way Aroon value calculation

Показывает различные способы расчета значений Aroon

Tick RSI Adaptive Tick RSI Adaptive

Адаптивный индикатор RSI на основе тиковых расчетов