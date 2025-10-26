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Linear Regression Value - индикатор для MetaTrader 5
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В "старые добрые времена" кодеры пытались оптимизировать весь код, который можно было оптимизировать. Одним из таких примеров была оптимизация вычисления регрессии Лайнера. Кодер, который кодил под ником "mathemat" (если я правильно помню, если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня), придумал упрощенную формулу для значения линейной регрессии: 3*lwma - 2*sma
И, поскольку и lwma, и sma могут быть оптимизированы до так называемого "loop less mode", она была принята как оптимальный способ расчета и дает правильные значения. Но в этом расчете нет того, что есть в "нормальном" расчете значений линейной регрессии - промежуточных значений:
- перехват линейной регрессии
- и наклон линии линейной регрессии.
Итак, вот один из вариантов расчета линейной регрессии (оптимальный: использует так называемый "режим меньшей петли"), но в котором есть и перехват, и наклон
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50492
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