Индикаторы

ZigZag NK FiboFan - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
4178
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ZigZag с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.

Рис.1 Индикатор ZigZag NK FiboFan

