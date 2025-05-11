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Market Status Info - скрипт для MetaTrader 4

Svetoslav Boyadzhiev
Svetoslav Boyadzhiev

Svetoslav Boyadzhiev

Разработчик индикаторов и советников для Meta Trader 4 и 5.
Разработчик индикаторов для торговой системы "Masters of Risk".
2 кода 2 темы 12 комментариев
Просмотров:
1137
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт, отображающий полезную информацию о брокере, счете и полные характеристики инструмента. За основу взят пример «Справочник MQL4 / Константы, перечисления и структуры / Состояние среды / Информация об инструментах», а также идея скрипта «Информация о рынке» Сергея Механика, «https://www.mql5.com/ru/code/11223».

На скриншотах я сравниваю «спецификацию контракта» (Вид / Символы / Свойства) с информацией из скрипта:

BenchMark Finance AD Karoll JSC Admirals Group AS

Strategia_Day_v1 Strategia_Day_v1

This Expert Advisor implements a daily breakout strategy.

ALL Info ALL Info

Скрипт, запрашивающий с сервера информацию о торговом инструменте

Adjustable Moving Average EA Adjustable Moving Average EA

Этот советник открывает сделки на основе пересечения двух настраиваемых скользящих средних. Вы можете полностью настроить периоды, тип (например, EMA, SMA) и направление (только длинные, только короткие или оба). Предусмотрены дополнительные настройки стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.

ZigZag Fibo ZigZag Fibo

Оригинальный ZigZag MT4 с добавленным автоматическим фибоначчи