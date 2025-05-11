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Market Status Info - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт, отображающий полезную информацию о брокере, счете и полные характеристики инструмента. За основу взят пример «Справочник MQL4 / Константы, перечисления и структуры / Состояние среды / Информация об инструментах», а также идея скрипта «Информация о рынке» Сергея Механика, «https://www.mql5.com/ru/code/11223».
На скриншотах я сравниваю «спецификацию контракта» (Вид / Символы / Свойства) с информацией из скрипта:
This Expert Advisor implements a daily breakout strategy.ALL Info
Скрипт, запрашивающий с сервера информацию о торговом инструменте
Этот советник открывает сделки на основе пересечения двух настраиваемых скользящих средних. Вы можете полностью настроить периоды, тип (например, EMA, SMA) и направление (только длинные, только короткие или оба). Предусмотрены дополнительные настройки стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.ZigZag Fibo
Оригинальный ZigZag MT4 с добавленным автоматическим фибоначчи