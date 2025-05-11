Скрипт, отображающий полезную информацию о брокере, счете и полные характеристики инструмента. За основу взят пример «Справочник MQL4 / Константы, перечисления и структуры / Состояние среды / Информация об инструментах», а также идея скрипта «Информация о рынке» Сергея Механика, «https://www.mql5.com/ru/code/11223».



На скриншотах я сравниваю «спецификацию контракта» (Вид / Символы / Свойства) с информацией из скрипта:



