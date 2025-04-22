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Strategia_Day_v1 - эксперт для MetaTrader 4
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Two pending orders of type Buy Stop and Sell Stop are placed daily.
After one of the orders is triggered, the other is automatically deleted to prevent double entry.
If the price moves against the open position, the Expert Advisor can activate an adaptive grid of orders with increasing lot sizes based on a multiplier.
The EA can trade using a single order or a grid strategy, configurable via settings.
Take Profit can be set separately for a single order or as a combined target for the entire grid.
Скрипт, запрашивающий с сервера информацию о торговом инструментеEquity trailing stop advisor
Выставляет стоп лосс и тейк профит в валюте депозита, также осуществляет трейлинг позиций до трех штук по эквити в валюте депозите
Скрипт, отображающий полезную информацию о брокере, счете и полные характеристики инструмента.Adjustable Moving Average EA
Этот советник открывает сделки на основе пересечения двух настраиваемых скользящих средних. Вы можете полностью настроить периоды, тип (например, EMA, SMA) и направление (только длинные, только короткие или оба). Предусмотрены дополнительные настройки стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.