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ALL Info - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт, запрашивающий с сервера информацию о торговом инструменте
Equity trailing stop advisor
Выставляет стоп лосс и тейк профит в валюте депозита, также осуществляет трейлинг позиций до трех штук по эквити в валюте депозитеСLaunch
Класс для открытия ордеров.
Strategia_Day_v1
This Expert Advisor implements a daily breakout strategy.Market Status Info
Скрипт, отображающий полезную информацию о брокере, счете и полные характеристики инструмента.