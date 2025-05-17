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Индикаторы

ZigZag Fibo - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes Ltd. | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Cahyo Hadi Prasetyo
Cahyo Hadi Prasetyo

Cahyo Hadi Prasetyo

2 кода
Просмотров:
4783
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Описание :

Это модифицированная версия оригинального индикатора MetaQuotes MQL4 с добавленной автоматической функцией Фибоначчи. Он автоматически строит уровни ретрейсмента/прогноза Фибоначчи на основе выбранных максимумов/минимумов свинга. Пользователи могут выбрать, какой индекс свинга (например, 1-й, 2-й или 3-й свинг) использовать в качестве опорной точки Фибоначчи, что упрощает технический анализ за счет отсутствия ручного построения. Данная модификация не претендует на права оригинального индикатора - она лишь улучшает удобство использования.

Входной переменный


(Коротко, ясно и охватывает ключевые моменты: цель, контроль пользователя и отказ от авторских прав).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58239

Adjustable Moving Average EA Adjustable Moving Average EA

Этот советник открывает сделки на основе пересечения двух настраиваемых скользящих средних. Вы можете полностью настроить периоды, тип (например, EMA, SMA) и направление (только длинные, только короткие или оба). Предусмотрены дополнительные настройки стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.

Market Status Info Market Status Info

Скрипт, отображающий полезную информацию о брокере, счете и полные характеристики инструмента.

MA2CCI MA2CCI

Пример торговой системы для пересечения 2MA и CCI

RRS Impulse RRS Impulse

Советник использует индикатор относительной силы (RSI), индикатор Stochastic Oscillator и индикатор Bollinger Bands для определения тренда или контртренда. Будучи мультипарным советником, он сканирует несколько валютных пар в поисках сигналов. Этот советник оснащен множеством функций, включая трейлинг, управление рисками, управление капиталом, режим ограничения и другие. При правильных настройках он способен приносить значительную прибыль.