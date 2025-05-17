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ZigZag Fibo - индикатор для MetaTrader 4
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Это модифицированная версия оригинального индикатора MetaQuotes MQL4 с добавленной автоматической функцией Фибоначчи. Он автоматически строит уровни ретрейсмента/прогноза Фибоначчи на основе выбранных максимумов/минимумов свинга. Пользователи могут выбрать, какой индекс свинга (например, 1-й, 2-й или 3-й свинг) использовать в качестве опорной точки Фибоначчи, что упрощает технический анализ за счет отсутствия ручного построения. Данная модификация не претендует на права оригинального индикатора - она лишь улучшает удобство использования.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58239
Этот советник открывает сделки на основе пересечения двух настраиваемых скользящих средних. Вы можете полностью настроить периоды, тип (например, EMA, SMA) и направление (только длинные, только короткие или оба). Предусмотрены дополнительные настройки стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.Market Status Info
Скрипт, отображающий полезную информацию о брокере, счете и полные характеристики инструмента.
Пример торговой системы для пересечения 2MA и CCIRRS Impulse
Советник использует индикатор относительной силы (RSI), индикатор Stochastic Oscillator и индикатор Bollinger Bands для определения тренда или контртренда. Будучи мультипарным советником, он сканирует несколько валютных пар в поисках сигналов. Этот советник оснащен множеством функций, включая трейлинг, управление рисками, управление капиталом, режим ограничения и другие. При правильных настройках он способен приносить значительную прибыль.