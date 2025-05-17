Описание :

Это модифицированная версия оригинального индикатора MetaQuotes MQL4 с добавленной автоматической функцией Фибоначчи. Он автоматически строит уровни ретрейсмента/прогноза Фибоначчи на основе выбранных максимумов/минимумов свинга. Пользователи могут выбрать, какой индекс свинга (например, 1-й, 2-й или 3-й свинг) использовать в качестве опорной точки Фибоначчи, что упрощает технический анализ за счет отсутствия ручного построения. Данная модификация не претендует на права оригинального индикатора - она лишь улучшает удобство использования.