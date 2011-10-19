Индикатор показывает текущую цену в одном из углов графика.

Индикатор, отображающий "усредненные" свечи более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Класс MyComment позволяет добавлять комментарии на график без удаления уже существующих.

В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 2-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".