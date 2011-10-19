CodeBaseРазделы
Three-Pole Super Smoother Filter - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликован:
Обновлен:
В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 3-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Индикатор Three Pole Super Smoother Filter

