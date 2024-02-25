Данный цикл статей находится в процессе написания. По мере продвижения, исходные коды из новых статей будут добавляться в эту библиотеку.

Рекомендуется рассматривать код в порядке выхода статей, чтобы лучше проследить за развитием и вносимыми изменениями.

На данном этапе общая схема библиотеки выглядит так:





Пример результатов тестирования из статьи:









Список опубликованных статей с детальным пояснением процесса разработки:

Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 1): Совместная работа нескольких торговых стратегий.

Различных торговых стратегий существует довольно много. С точки зрения диверсификации рисков и повышения устойчивости торговых результатов может оказаться полезным использовать несколько параллельно работающих стратегий. Но если каждая стратегия будет реализована в виде отдельного советника, то управлять их совместной работой на одном торговом счёте становится гораздо сложнее. Для решения этой проблемы желательно реализовать работу разных торговых стратегий в одном советнике.





Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий

Продолжим разработку мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. Попробуем перенести всю работу, связанную с открытием рыночных позиций с уровня стратегий на уровень эксперта, управляющего стратегиями. Сами стратегии будут торговать только виртуально, не открывая рыночных позиций.





Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 3): Ревизия архитектуры

Мы уже несколько продвинулись в разработке мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. С учетом накопленного опыта проведем ревизию архитектуры нашего решения и попробуем ее улучшить, пока не ушли слишком далеко вперед.





Разрабатываем мультивалютный советник (часть 4): Отложенные виртуальные ордера и сохранение состояния

Приступив к разработке мультивалютного советника мы уже достигли некоторых результатов и успели провести несколько итераций улучшения кода. Однако наш советник не мог работать с отложенными ордерами и возобновлять работу после перезапуска терминала. Давайте добавим эти возможности.





Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 5): Переменный размер позиций

В предыдущих частях разрабатываемый советник имел возможность использовать только фиксированный размер позиций для торговли. Это допустимо для тестирования, но нежелательно при торговле на реальном счёте. Давайте обеспечим возможность торговли с переменным размером позиций.





Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 6): Автоматизируем подбор группы экземпляров (в процессе)

После оптимизации торговой стратегии мы получаем наборы параметров, на основе которых можно создать несколько экземпляров торговых стратегий, объединённых в одном советнике. Раньше мы делали это вручную, а теперь попробуем автоматизировать этот процесс.





Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 7): Подбор группы с учётом форвард-периода (в планах)



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