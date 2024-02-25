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Разрабатываем мультивалютный советник — исходные коды из цикла статей - библиотека для MetaTrader 5
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Данный цикл статей находится в процессе написания. По мере продвижения, исходные коды из новых статей будут добавляться в эту библиотеку.
Рекомендуется рассматривать код в порядке выхода статей, чтобы лучше проследить за развитием и вносимыми изменениями.
На данном этапе общая схема библиотеки выглядит так:
Пример результатов тестирования из статьи:
Список опубликованных статей с детальным пояснением процесса разработки:
- Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 1): Совместная работа нескольких торговых стратегий.
Различных торговых стратегий существует довольно много. С точки зрения диверсификации рисков и повышения устойчивости торговых результатов может оказаться полезным использовать несколько параллельно работающих стратегий. Но если каждая стратегия будет реализована в виде отдельного советника, то управлять их совместной работой на одном торговом счёте становится гораздо сложнее. Для решения этой проблемы желательно реализовать работу разных торговых стратегий в одном советнике.
- Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий
Продолжим разработку мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. Попробуем перенести всю работу, связанную с открытием рыночных позиций с уровня стратегий на уровень эксперта, управляющего стратегиями. Сами стратегии будут торговать только виртуально, не открывая рыночных позиций.
- Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 3): Ревизия архитектуры
Мы уже несколько продвинулись в разработке мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. С учетом накопленного опыта проведем ревизию архитектуры нашего решения и попробуем ее улучшить, пока не ушли слишком далеко вперед.
- Разрабатываем мультивалютный советник (часть 4): Отложенные виртуальные ордера и сохранение состояния
Приступив к разработке мультивалютного советника мы уже достигли некоторых результатов и успели провести несколько итераций улучшения кода. Однако наш советник не мог работать с отложенными ордерами и возобновлять работу после перезапуска терминала. Давайте добавим эти возможности.
- Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 5): Переменный размер позиций
В предыдущих частях разрабатываемый советник имел возможность использовать только фиксированный размер позиций для торговли. Это допустимо для тестирования, но нежелательно при торговле на реальном счёте. Давайте обеспечим возможность торговли с переменным размером позиций.
- Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 6): Автоматизируем подбор группы экземпляров (в процессе)
После оптимизации торговой стратегии мы получаем наборы параметров, на основе которых можно создать несколько экземпляров торговых стратегий, объединённых в одном советнике. Раньше мы делали это вручную, а теперь попробуем автоматизировать этот процесс.
- Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 7): Подбор группы с учётом форвард-периода (в планах)
Функции для использования вместо ChartXYToTimePrice и ChartTimePriceToXY, работающие корректно и быстро во всем диапазоне вводимых параметровClickable button excample (close all positions)
An example of adding buttons for your advisors. In this example, a button has been implemented to close all active positions for all instruments. In addition to the button event processing functionality, methods for closing positions relative to the symbol name and counting the number of positions relative to the symbol name are also implemented.
Работа с данными клавиатурыПримеры из книги "Нейросети в алготрейдинге на MQL5"
Книга "Нейросети в алготрейдинге на MQL5" представляет собой подробное руководство, охватывающее как теоретические аспекты работы с искусственным интеллектом и нейронными сетями, так и практические аспекты их применения в торговле на финансовых рынках с использованием языка программирования MQL5.