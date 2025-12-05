거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 문서 시리즈는 작성 중입니다. 작업이 진행됨에 따라 새 문서의 소스 코드가 이 라이브러리에 추가될 것입니다.
개발 및 변경 사항을 더 잘 추적하려면 문서가 릴리즈되는 순서대로 코드를 검토하는 것이 좋습니다.
이 단계에서 라이브러리의 일반적인 레이아웃은 다음과 같습니다:
문서의 테스트 결과 예시:
개발 프로세스에 대한 자세한 설명과 함께 게시된 문서 목록:
- 다중 통화 전문가 어드바이저 개발하기(1부): 여러 트레이딩 전략이 함께 작동하기.
트레이딩 전략에는 여러 가지가 있습니다. 위험 분산과 트레이딩 결과의 안정성을 높인다는 관점에서 여러 전략을 병렬로 사용하는 것이 유용할 수 있습니다. 그러나 각 전략이 별도의 전문가 자문으로 구현되면 하나의 거래 계좌에서 공동 작업을 관리하기가 훨씬 더 어려워집니다. 이 문제를 해결하려면 하나의 트레이딩 어드바이저에서 여러 트레이딩 전략의 작업을 구현하는 것이 바람직합니다(
).
- 다중 통화 전문가 어드바이저 개발하기 (2 부): 거래 전략의 가상 포지션으로 전환
여러 전략이 병렬로 작동하는 다중 통화 전문가 고문 개발을 계속해 보겠습니다. 시장 포지션 개설과 관련된 모든 작업을 전략 수준에서 전략을 관리하는 전문가 어드바이저 수준으로 이전해 보겠습니다. 전략 자체는 시장 포지션을 개설하지 않고 가상으로만 거래됩니다.
.
- 다중 통화 전문가 자문 개발하기 (3부): 아키텍처 개정
우리는 이미 여러 전략이 병렬로 작동하는 다중 통화 전문가 자문 개발에서 어느 정도 진전을 이루었습니다. 그간의 경험을 고려하여 솔루션의 아키텍처를 수정하고 너무 앞서 나가기 전에 개선해 나가도록 노력하겠습니다.
.
- 다중통화 전문가 어드바이저 개발하기(4부): 보류 중인 가상 주문 및 상태 저장
다중 통화 전문가 어드바이저 개발을 시작한 후 이미 어느 정도 성과를 거두었고 여러 차례 코드 개선 작업을 반복했습니다. 그러나 전문가 어드바이저는 보류 중인 주문을 처리할 수 없었고 터미널을 재시작한 후 작업을 재개할 수 없었습니다. 이 기능을 추가해 보겠습니다.
- 다중 통화 전문가 조언자 개발하기(5부):가변 포지션 크기
이전 파트에서 개발 중인 Expert Advisor는 고정된 포지션 크기만 거래에 사용할 수 있었습니다. 이는 테스트용으로는 괜찮지만 실계좌에서 거래할 때는 바람직하지 않습니다. 가변 포지션 크기로 거래할 수 있도록 만들어 보겠습니다.
.
- 다중 통화 전문가 어드바이저 개발하기(6부): 인스턴스 그룹 선택 자동화하기(진행 중)
트레이딩 전략을 최적화한 후 이를 기반으로 여러 트레이딩 전략 인스턴스를 하나의 Expert Advisor에 결합할 수 있는 매개변수 집합을 얻습니다. 이전에는 이 작업을 수동으로 수행했지만 이제는 이 프로세스를 자동화하려고 합니다.
- 다중 통화 전문가 어드바이저 개발하기(7부): 선도 기간을 고려한 그룹 선택하기(계획에서)
전체 코드는 파일 수가 많기 때문에 첨부된 아카이브에 있습니다. 전문가 폴더에 압축을 풉니다. 내부의 파일은 개별 문서와 관련된 폴더로 구성되어 있습니다. 보이는 두 개의 소스 코드 파일은 사용되지 않으며 게시할 때만 필요합니다.
