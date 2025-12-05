本系列文章正在撰写过程中。随着工作的进展，新文章的源代码将添加到本库中。

建议您按照文章发布的顺序查看代码，以便更好地跟踪开发和更改情况。

现阶段，该库的总体布局如下：

文章测试结果示例：

已发布文章的列表，包含开发过程的详细说明：

开发多货币智能交易系统（第 2 部分）：过渡到交易策略的虚拟头寸

让我们继续开发多币种 Expert Advisor，让多个策略并行工作。让我们尝试将所有与市场开仓相关的工作从策略层面转移到管理策略的 Expert Advisor 层面。策略本身只进行虚拟交易，而不建立市场头寸。

。



开发多货币智能交易系统（第 6 部分）：自动选择一组实例（处理中）

优化交易策略后，我们会得到一组参数，根据这些参数，我们可以在一个智能交易系统中创建多个交易策略实例。以前我们都是手动操作，但现在我们将尝试自动完成这一过程。



