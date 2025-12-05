请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
开发多币种智能交易系统 - 系列文章中的源代码 - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 172
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本系列文章正在撰写过程中。随着工作的进展，新文章的源代码将添加到本库中。
建议您按照文章发布的顺序查看代码，以便更好地跟踪开发和更改情况。
现阶段，该库的总体布局如下：
文章测试结果示例：
已发布文章的列表，包含开发过程的详细说明：
- 开发多币种智能交易系统（第 1 部分）：多种交易策略协同工作。
有很多不同的交易策略。从分散风险和提高交易结果稳定性的角度来看，使用多个并行工作的策略是非常有用的。但是，如果每种策略都作为单独的智能交易系统（Expert Advisor）实施，那么在一个交易账户上管理它们的联合工作就会变得更加困难。为了解决这个问题，最好在一个 Expert Advisor 中实现不同交易策略的工作。
。
- 开发多货币智能交易系统（第 2 部分）：过渡到交易策略的虚拟头寸
让我们继续开发多币种 Expert Advisor，让多个策略并行工作。让我们尝试将所有与市场开仓相关的工作从策略层面转移到管理策略的 Expert Advisor 层面。策略本身只进行虚拟交易，而不建立市场头寸。
。
- 开发多货币智能交易系统（第 3 部分）：修订架构
我们在开发多币种智能交易系统方面已经取得了一些进展，该系统可同时运行多个策略。考虑到我们的经验，我们将修改我们解决方案的架构，并尝试在我们走得太远之前对其进行改进。
。
- 开发多币种智能交易系统（第 4 部分）：虚拟挂单和状态保存
在开始开发多币种智能交易系统后，我们已经取得了一些成果，并对代码进行了多次迭代改进。但是，我们的智能交易系统无法处理挂单，也无法在重启终端后恢复工作。让我们添加这些功能。
- 开发多货币智能交易系统（第 5 部分）：可变头寸大小
在前面的部分中，正在开发的智能交易系统只能使用固定的头寸大小进行交易。这在测试时是可以接受的，但在真实账户上交易时就不可取了。让我们使用可变头寸大小进行交易。
。
- 开发多货币智能交易系统（第 6 部分）：自动选择一组实例（处理中）
优化交易策略后，我们会得到一组参数，根据这些参数，我们可以在一个智能交易系统中创建多个交易策略实例。以前我们都是手动操作，但现在我们将尝试自动完成这一过程。
- 开发多货币智能交易系统（第 7 部分）：选择考虑远期的组别（计划中）
由于文件较多，完整代码位于所附压缩包中。将其解压到 Expert 文件夹。里面的文件被组织到与单个文章相关的文件夹中。两个可见的源代码文件没有被使用，只有在发布时才需要。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48183
Price Channel 价格通道
This is a simple price channel indicator allowing user to customize period and line colors. Often used in channel break strategies.开发多币种智能交易系统 - 一系列文章的源代码
在开发库期间编写的源代码，用于创建结合多种交易策略实例的多币种智能交易系统。
从 X 到时间、从 Y 到价格的函数，反之亦然
用于替代 ChartXYToTimePrice 和 ChartTimePriceToXY 的函数，可在整个输入参数范围内正确快速地运行Simple Bar Timer
这是一个脚本，用于显示下一个条形图到达前的剩余时间。