Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency - codici sorgente della serie di articoli - libreria per MetaTrader 5
Questa serie di articoli è in fase di scrittura. Man mano che procede, il codice sorgente dei nuovi articoli verrà aggiunto a questa libreria.
Si consiglia di esaminare il codice nell'ordine in cui vengono pubblicati gli articoli per seguire meglio lo sviluppo e le modifiche apportate.
In questa fase, il layout generale della libreria si presenta come segue:
Esempio di risultati di test di un articolo:
Elenco degli articoli pubblicati con una spiegazione dettagliata del processo di sviluppo:
- Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency (Parte 1): Strategie di trading multiple che lavorano insieme.
Esistono molte strategie di trading diverse. Dal punto di vista della diversificazione del rischio e dell'aumento della stabilità dei risultati di trading, può essere utile utilizzare diverse strategie che lavorano in parallelo. Ma se ogni strategia è implementata come Expert Advisor separato, diventa molto più difficile gestire il loro lavoro congiunto su un unico conto di trading. Per risolvere questo problema, è auspicabile implementare il lavoro di diverse strategie di trading in un unico Expert Advisor.
.
- Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency (Parte 2): Passaggio alle posizioni virtuali delle strategie di trading
Continuiamo lo sviluppo di un Expert Advisor multicurrency con diverse strategie che lavorano in parallelo. Cerchiamo di trasferire tutto il lavoro relativo all'apertura di posizioni di mercato dal livello delle strategie al livello dell'Expert Advisor che gestisce le strategie. Le strategie stesse opereranno solo virtualmente, senza aprire posizioni di mercato.
.
- Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency (Parte 3): Revisione dell'architettura
Abbiamo già fatto alcuni progressi nello sviluppo di un Expert Advisor multicurrency con diverse strategie che lavorano in parallelo. Tenendo conto della nostra esperienza, rivedremo l'architettura della nostra soluzione e cercheremo di migliorarla prima di andare troppo avanti.
.
- Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency (parte 4): Ordini virtuali in sospeso e salvataggio dello stato
Avendo iniziato a sviluppare un Expert Advisor multicurrency, abbiamo già ottenuto alcuni risultati e siamo riusciti ad apportare diverse iterazioni di miglioramenti al codice. Tuttavia, il nostro Expert Advisor non poteva lavorare con gli ordini pendenti e riprendere il lavoro dopo il riavvio del terminale. Aggiungiamo queste funzionalità.
- Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency (Parte 5):Dimensione variabile della posizione
Nelle parti precedenti, l'Expert Advisor in fase di sviluppo era in grado di utilizzare solo una dimensione fissa della posizione per il trading. Questo è accettabile per i test, ma indesiderabile quando si opera su un conto live. Rendiamo possibile il trading con posizioni variabili.
.
- Sviluppare un Expert Advisor multicurrency (Parte 6): Automatizzare la selezione di un gruppo di istanze (in corso)
Dopo aver ottimizzato una strategia di trading, otteniamo una serie di parametri in base ai quali possiamo creare diverse istanze di strategie di trading combinate in un Expert Advisor. Prima lo facevamo manualmente, ma ora cercheremo di automatizzare questo processo.
- Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency (Parte 7): Selezione di un gruppo con il periodo di riferimento preso in considerazione (in piani)
