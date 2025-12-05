Funzioni da utilizzare al posto di ChartXYToTimePrice e ChartTimePriceToXY, che funzionano correttamente e rapidamente su tutta la gamma di parametri di input.

DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell’indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza Cumulative Delta e Net Delta, offrendo ai trader una chiara panoramica della pressione di acquisto e vendita all’interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra bid e ask, aiuta a individuare cambiamenti nel sentiment di mercato, possibili inversioni e diverse forme di divergenza tra prezzo e volume.