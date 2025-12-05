Rejoignez notre page de fans
Développement d'un conseiller expert multidevises - codes sources de la série d'articles - bibliothèque pour MetaTrader 5
Cette série d'articles est en cours de rédaction. Au fur et à mesure, le code source des nouveaux articles sera ajouté à cette bibliothèque.
Il est recommandé de consulter le code dans l'ordre de publication des articles afin de mieux suivre le développement et les modifications apportées.
À ce stade, la présentation générale de la bibliothèque est la suivante :
Exemple de résultats de tests d'un article :
Liste des articles publiés avec une explication détaillée du processus de développement :
- Développement d'un conseiller expert multidevises (partie 1) : Plusieurs stratégies de trading travaillant ensemble.
Il existe un grand nombre de stratégies commerciales différentes. Du point de vue de la diversification des risques et de l'augmentation de la stabilité des résultats, il peut être utile d'utiliser plusieurs stratégies en parallèle. Mais si chaque stratégie est mise en œuvre sous la forme d'un conseiller expert distinct, il devient beaucoup plus difficile de gérer leur travail conjoint sur un seul compte de trading. Pour résoudre ce problème, il est souhaitable d'implémenter le travail des différentes stratégies de trading dans un seul Expert Advisor.
.
- Développement d'un Expert Advisor multidevises (Partie 2) : Passage aux positions virtuelles des stratégies de trading
Poursuivons le développement d'un Expert Advisor multidevises avec plusieurs stratégies travaillant en parallèle. Essayons de transférer tout le travail lié à l'ouverture des positions de marché du niveau des stratégies au niveau de l'Expert Advisor qui gère les stratégies. Les stratégies elles-mêmes ne négocieront que virtuellement, sans ouvrir de positions sur le marché.
.
- Développement d'un conseiller expert multidevises (partie 3) : Révision de l'architecture
Nous avons déjà progressé dans le développement d'un Expert Advisor multidevises avec plusieurs stratégies travaillant en parallèle. En tenant compte de notre expérience, nous allons réviser l'architecture de notre solution et essayer de l'améliorer avant d'aller trop loin.
.
- Développement d'un Expert Advisor multidevises (partie 4) : Ordres virtuels en attente et sauvegarde d'état
Après avoir commencé à développer un Expert Advisor multidevises, nous avons déjà obtenu quelques résultats et sommes parvenus à améliorer le code à plusieurs reprises. Cependant, notre Expert Advisor ne pouvait pas fonctionner avec des ordres en attente et reprendre le travail après avoir redémarré le terminal. Ajoutons ces fonctionnalités.
- Développement d'un Expert Advisor multidevises (Partie 5) :Taille de position variable
Dans les parties précédentes, l'Expert Advisor en cours de développement ne pouvait utiliser qu'une taille de position fixe pour les transactions. Ceci est acceptable pour les tests, mais indésirable pour les transactions sur un compte réel. Nous allons rendre possible le trading avec une taille de position variable.
.
- Développer un Expert Advisor multi-devises (Partie 6) : Automatiser la sélection d'un groupe d'instances (en cours)
Après avoir optimisé une stratégie de trading, nous obtenons des ensembles de paramètres sur la base desquels nous pouvons créer plusieurs instances de stratégies de trading combinées dans un Expert Advisor. Nous avions l'habitude de le faire manuellement, mais nous allons maintenant essayer d'automatiser ce processus.
- Développement d'un Expert Advisor multidevises (Partie 7) : Sélection d'un groupe avec prise en compte de la période à terme (en plans)
