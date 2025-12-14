Скрипт наблюдения за чистым рынком



Скрипт Clean Market Watch - это простая утилита, предназначенная для быстрого удаления всех символов из окна MetaTrader 5 Market Watch одним щелчком мыши. Это особенно полезно, когда вы хотите начать с чистого рабочего пространства или когда ваш Market Watch захламлен слишком большим количеством символов.









Цель

Со временем у трейдеров часто скапливается множество символов в окне Market Watch, что мешает сосредоточиться на инструментах, которыми они активно торгуют. Ручное удаление символов по одному может быть утомительным и отнимать много времени. Этот скрипт автоматизирует весь процесс, очищая все символы за считанные секунды. Он также полезен для удаления постоянных символов, которые отказываются удаляться из окна просмотра рынка из-за того, что были добавлены программно.

Как это работает

Скрипт работает по простому, но эффективному алгоритму:

Итеративный процесс удаления - скрипт перебирает все символы, отображаемые в данный момент в окне "Обзор рынка", и систематически удаляет их.

- скрипт перебирает все символы, отображаемые в данный момент в окне "Обзор рынка", и систематически удаляет их. Обработка в обратном порядке - символы удаляются снизу вверх, чтобы избежать проблем со смещением индексов, которые могут привести к пропуску символов.

- символы удаляются снизу вверх, чтобы избежать проблем со смещением индексов, которые могут привести к пропуску символов. Механизм безопасности - Встроенный лимит итераций предотвращает бесконечные циклы в случае непредвиденных ошибок

- Встроенный лимит итераций предотвращает бесконечные циклы в случае непредвиденных ошибок Обратная связь в реальном времени - Каждый удаленный символ регистрируется в журнале экспертов, что позволяет отслеживать процесс очистки

- Каждый удаленный символ регистрируется в журнале экспертов, что позволяет отслеживать процесс очистки Уведомление о завершении - В окне сообщения отображается общее количество удаленных символов по завершении работы.

Ключевые особенности

Работа в один клик - Просто прикрепите скрипт к любому графику, и он немедленно выполнится

- Просто прикрепите скрипт к любому графику, и он немедленно выполнится Безопасное выполнение - Встроенные средства защиты предотвращают возникновение системных проблем

- Встроенные средства защиты предотвращают возникновение системных проблем Подробное протоколирование - Все операции протоколируются для прозрачности

- Все операции протоколируются для прозрачности Не требует настройки - Работает "из коробки", не требуя ввода параметров

Инструкция по использованию

Откройте терминал MetaTrader 5 Перейдите в окно Навигатор Найдите скрипт CleanMarketWatch в папке Scripts. Перетащите скрипт на любой график или дважды щелкните, чтобы выполнить его Дождитесь сообщения о завершении работы, подтверждающего, что все символы были удалены

Технические детали

Скрипт использует функцию SymbolSelect() с параметром false для удаления символов из Market Watch. Он обрабатывает символы в обратном порядке, начиная с самого высокого индекса, обеспечивая стабильную индексацию массива на протяжении всего процесса удаления. Несколько итераций обрабатывают символы, которые не удалось удалить с первого раза.

Рекомендуемые примеры использования

Очистка перед началом новой торговой сессии

Удаление демонстрационных или тестовых символов после обратного тестирования

Подготовка чистого рабочего пространства для новых торговых стратегий

Сброс Market Watch после импорта списков символов

Очистка постоянного списка символов, который не может быть удален вручную

Важные замечания

После запуска этого скрипта ваш Market Watch будет полностью пуст. Вам нужно будет вручную добавить все символы, которые вы хотите отслеживать. Сценарий не влияет на вашу торговую историю, открытые позиции или отложенные ордера - он только изменяет отображение Market Watch.





Версия: 1.0

Платформа: MetaTrader 5

Категория: Утилитарные скрипты



