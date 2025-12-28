Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBJ_FIBOARC.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Дуги Фибоначчи" на графике - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 46
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример из MQL документации по OBJ_FIBOARC.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках графика (вычисляемых как проценты от видимого диапазона баров и цен), последовательно изменяет положение его опорных точек, что позволяет наблюдать за динамическим изменением фигуры в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика.
В процессе работы на графике появляется "Дуги Фибоначчи" с выбранными масштабом, формой, цветом, стилем и толщиной линий. Скрипт поочерёдно перемещает каждую из двух опорных точек, что позволяет визуально проследить, как меняется форма и положение объекта. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Дуги Фибоначчи" без необходимости пересоздавать их.
Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени и цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Дуги Фибоначчи" с заданными параметрами (функция FiboArcCreate),
Изменять положение опорных точек объекта (функция FiboArcPointChange),
Удалять объект с графика (функция FiboArcDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
'wd.Multi_ClockPrice lite!' - это lite-версия 'wd.Multi_ClockPrice', обеспечивающая визуальное отображение серверного времени и цен предложения на графике. Она синхронизируется с часами компьютера каждые секунды, позволяя беспрепятственно обновлять информацию, даже когда MT5 находится в автономном режиме. Отображаются цены предложения в реальном времени, эффективно удовлетворяя потребность в ценовой информации. Разместите информационные метки в указанном подокне, корректируя позиции по мере необходимости.SymbolSyncEA
Синхронизирует все символы графика с символом графика, к которому привязан советник
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Временные зоны Фибоначчи" (OBJ_FIBOTIMES) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.OBJ_FIBOFAN.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Веер Фибоначчи" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Веер Фибоначчи" (OBJ_FIBOFAN) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.