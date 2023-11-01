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Dynamic RSI Light MTF - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI".
Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.
Support and Resistance
Индикатор уровней Support and Resistance – фрактальные уровни поддержки и сопротивления с четырех таймфреймов и двумя способами расчета.Funny Sounds
Индикатор следит за торговлей и оповещает о некоторых событиях пользовательскими мелодиями (использует PlaySound()).
StatsHTML
Статистика в формате HTML.TrendiNoRedraw
The TrendiNoRedraw signal trading indicator is an indicator that has input signals using alerts.