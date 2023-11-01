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Индикаторы

Dynamic RSI Light MTF - индикатор для MetaTrader 4

Inquiring
Inquiring

Inquiring

1 код 134 комментария
Просмотров:
6741
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Dynamic RSI Light MTF 


Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI".

Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.

    Support and Resistance Support and Resistance

    Индикатор уровней Support and Resistance – фрактальные уровни поддержки и сопротивления с четырех таймфреймов и двумя способами расчета.

    Funny Sounds Funny Sounds

    Индикатор следит за торговлей и оповещает о некоторых событиях пользовательскими мелодиями (использует PlaySound()).

    StatsHTML StatsHTML

    Статистика в формате HTML.

    TrendiNoRedraw TrendiNoRedraw

    The TrendiNoRedraw signal trading indicator is an indicator that has input signals using alerts.