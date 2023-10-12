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Funny Sounds - индикатор для MetaTrader 4
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События которые пытается поймать индикатор следующие:
- открытие позиции;
- позиция закрылась с прибылью;
- позиция закрылась с убытком;
- трейдер открылся на "всю котлету";
- достигнут уровень марджин колл;
- в закрытой сделке найден маркер стопаута;
В прикрепленном архиве есть мелодии из глубокой древности :)
Мелодии по умолчанию должны быть в папке терминала по пути: "/Files/Sounds".
Мелодии по умолчанию должны быть в папке терминала по пути: "/Files/Sounds".
P.S. ставьте индикатор на какой-то движнячий инструмент. На инструменте с низкой волатильностью может быть задержка. Или пропуск некоторых событий ¯\_(ツ)_/¯
FormulE
Попытка выровнять колебания цены, чтобы нагляднее отобразить направление движения цены.Dynamic RSI
Популярный индикатор теперь в MQL4.
Support and Resistance
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