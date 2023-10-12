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Индикаторы

Funny Sounds - индикатор для MetaTrader 4

Yevhenii Levchenko
Yevhenii Levchenko

Yevhenii Levchenko

4.8 (44)
Программирую потихонечку на мql
11 продуктов 1 сигнал 1 код 46 тем 1748 комментариев
Просмотров:
3288
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Files.zip (7352.88 KB)
FunnySounds.mq4 (14.68 KB) просмотр
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События которые пытается поймать индикатор следующие:

  • открытие позиции;
  • позиция закрылась с прибылью;
  • позиция закрылась с убытком;
  • трейдер открылся на "всю котлету";
  • достигнут уровень марджин колл;
  • в закрытой сделке найден маркер стопаута;
В прикрепленном архиве есть мелодии из глубокой древности :)

Мелодии по умолчанию должны быть в папке терминала по пути: "/Files/Sounds".


P.S. ставьте индикатор на какой-то движнячий инструмент. На инструменте с низкой волатильностью может быть задержка. Или пропуск некоторых событий ¯\_(ツ)_/¯



FormulE FormulE

Попытка выровнять колебания цены, чтобы нагляднее отобразить направление движения цены.

Dynamic RSI Dynamic RSI

Популярный индикатор теперь в MQL4.

Support and Resistance Support and Resistance

Индикатор уровней Support and Resistance – фрактальные уровни поддержки и сопротивления с четырех таймфреймов и двумя способами расчета.

Dynamic RSI Light MTF Dynamic RSI Light MTF

Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI". Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.