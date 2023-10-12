

События которые пытается поймать индикатор следующие:

открытие позиции;

позиция закрылась с прибылью;

позиция закрылась с убытком;

трейдер открылся на "всю котлету";

достигнут уровень марджин колл;

в закрытой сделке найден маркер стопаута;

В прикрепленном архиве есть мелодии из глубокой древности :)



Мелодии по умолчанию должны быть в папке терминала по пути: "/Files/Sounds".





P.S. ставьте индикатор на какой-то движнячий инструмент. На инструменте с низкой волатильностью может быть задержка. Или пропуск некоторых событий ¯\_(ツ)_/¯









