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TrendiNoRedraw - индикатор для MetaTrader 4
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StatsHTML
Статистика в формате HTML.Dynamic RSI Light MTF
Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI". Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.
EA RSI Simple
Очень простой советник базируется на индикаторе RSIVigenerCipher
В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.