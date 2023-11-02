TrendiNoRedraw

Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI". Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.

Очень простой советник базируется на индикаторе RSI

В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.