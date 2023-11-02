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Индикаторы

TrendiNoRedraw - индикатор для MetaTrader 4

Andrei Salanevich
Andrei Salanevich

Andrei Salanevich

Young developer and trader.
2 кода
Просмотров:
8100
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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The TrendiNoRedraw indicator line changes color depending on the trend direction, and the indicator draws arrows at the price reversal points.

TrendiNoRedraw

In addition, the TrendiNoRedraw indicator implements a sound and text alert about the appearance of an arrow.

Alert

You can also see the description in the code.



StatsHTML StatsHTML

Статистика в формате HTML.

Dynamic RSI Light MTF Dynamic RSI Light MTF

Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI". Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.

EA RSI Simple EA RSI Simple

Очень простой советник базируется на индикаторе RSI

VigenerCipher VigenerCipher

В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.