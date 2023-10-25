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Индикаторы

Support and Resistance - индикатор для MetaTrader 4

Andrei Salanevich
Andrei Salanevich

Andrei Salanevich

Young developer and trader.
2 кода
Просмотров:
7834
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговый индикатор Support and Resistance отображает на ценовом графике уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные по классическим симметричным фракталам.

Support and Resistance

Индикатор уровней KG Support and Resistance отображает уровни с четырех таймфреймов, которые можно установить в настройках.

В индикаторе используется два типа расчета (CalcPrices):

  • по ценам High/Low;
  • по ценам Open/Close.

и два типа отрисовки (DrawPrices):

  • по ценам High/Low;
  • по ценам Open/Close.

Торговый индикатор уровней Support and Resistance – это эффективный инструмент для стратегий, ориентированных на пробой и отскок от уровней.

Funny Sounds Funny Sounds

Индикатор следит за торговлей и оповещает о некоторых событиях пользовательскими мелодиями (использует PlaySound()).

FormulE FormulE

Попытка выровнять колебания цены, чтобы нагляднее отобразить направление движения цены.

Dynamic RSI Light MTF Dynamic RSI Light MTF

Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI". Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.

StatsHTML StatsHTML

Статистика в формате HTML.