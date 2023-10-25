Торговый индикатор Support and Resistance отображает на ценовом графике уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные по классическим симметричным фракталам.





Индикатор уровней KG Support and Resistance отображает уровни с четырех таймфреймов, которые можно установить в настройках.

В индикаторе используется два типа расчета (CalcPrices):

по ценам High/Low;

по ценам Open/Close.

и два типа отрисовки (DrawPrices):

по ценам High/Low;

по ценам Open/Close.

Торговый индикатор уровней Support and Resistance – это эффективный инструмент для стратегий, ориентированных на пробой и отскок от уровней.