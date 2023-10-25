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Support and Resistance - индикатор для MetaTrader 4
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Торговый индикатор Support and Resistance отображает на ценовом графике уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные по классическим симметричным фракталам.
Индикатор уровней KG Support and Resistance отображает уровни с четырех таймфреймов, которые можно установить в настройках.
В индикаторе используется два типа расчета (CalcPrices):
- по ценам High/Low;
- по ценам Open/Close.
и два типа отрисовки (DrawPrices):
- по ценам High/Low;
- по ценам Open/Close.
Торговый индикатор уровней Support and Resistance – это эффективный инструмент для стратегий, ориентированных на пробой и отскок от уровней.
Индикатор следит за торговлей и оповещает о некоторых событиях пользовательскими мелодиями (использует PlaySound()).FormulE
Попытка выровнять колебания цены, чтобы нагляднее отобразить направление движения цены.
Индикатор разработан на основе индикатора Романа Киверина "Dynamic RSI". Несколько изменена формула, добавлена возможность отображения показаний индикатора со старших таймфреймов.StatsHTML
Статистика в формате HTML.