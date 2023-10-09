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FormulE - индикатор для MetaTrader 4
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Dynamic RSI
Популярный индикатор теперь в MQL4.Reversible martin-antimartin on RSI
Эксперт использует два варианта на выбор управления манименеджментом: мартин и антимартин, входа по рынку с выставлением стоп-лосса и тейк - профита
Funny Sounds
Индикатор следит за торговлей и оповещает о некоторых событиях пользовательскими мелодиями (использует PlaySound()).Support and Resistance
Индикатор уровней Support and Resistance – фрактальные уровни поддержки и сопротивления с четырех таймфреймов и двумя способами расчета.