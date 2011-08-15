Реальный автор:

Vladimir

В основе индикатора положено несколько методов, которые могут выбираться входной переменной Method:

Экстраполяция ряда Фурье; частоты вычисляются используя Quinn-Fernandes Algorithm; Autocorrelation Method; Weighted Burg Method; Burg Method with Helme-Nikias weighting function; Itakura-Saito (geometric) method; Modified covariance method.

Методы 2-6 являются методами линейного предсказания (linear prediction). Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим, имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более поздним ценам.



Предсказание будущей цены x[n] находится как

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)



где:



a[i=1..p] - коэффициенты модели;

p - порядок модели.



Перечисленные методы 2-6 находят коэффициенты a[] путем уменьшения среднеквадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах. Конечно, можно достичь нулевой ошибки предсказания на тренировочных барах если решать приведенную выше систему линейных уравнений напрямую при n=2*p методом Левинсона-Дурбина. Такой метод предсказания называется Prony Method. Его недостатком является нестабильность при предсказании будущих значений ряда. Поэтому этот метод не включен.

Другими входными данными являются:

LastBar - номер последнего бара в прошлых данных;

PastBars - количество прошлых баров, используемых для предсказания будущих значений;

LPOrder - порядок линейной модели как доля от количества прошлых баров (0..1);

FutBars - количество будущих баров в предсказании;

HarmNo - максимальное количество частот для Метода 1 (0 выбирает все частоты);

FreqTOL - погрешность вычисления частот для Метода 1 (>0.001 может не сойтись);

BurgWin - номер взвешивающей функции для Метода 2 (0=Rectangular, 1=Hamming, 2=Parabolic);

Индикатор рисует две линии: синия линия отображает цены модели на тренировочных барах, красная линия отображает предсказанные будущие цены.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 9.12.2008.