Extrapolator - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5840
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
В основе индикатора положено несколько методов, которые могут выбираться входной переменной Method:
- Экстраполяция ряда Фурье; частоты вычисляются используя Quinn-Fernandes Algorithm;
- Autocorrelation Method;
- Weighted Burg Method;
- Burg Method with Helme-Nikias weighting function;
- Itakura-Saito (geometric) method;
- Modified covariance method.
Методы 2-6 являются методами линейного предсказания (linear prediction). Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим, имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более поздним ценам.
Предсказание будущей цены x[n] находится как
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
где:
- a[i=1..p] - коэффициенты модели;
- p - порядок модели.
Перечисленные методы 2-6 находят коэффициенты a[] путем уменьшения среднеквадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах. Конечно, можно достичь нулевой ошибки предсказания на тренировочных барах если решать приведенную выше систему линейных уравнений напрямую при n=2*p методом Левинсона-Дурбина. Такой метод предсказания называется Prony Method. Его недостатком является нестабильность при предсказании будущих значений ряда. Поэтому этот метод не включен.
Другими входными данными являются:
- LastBar - номер последнего бара в прошлых данных;
- PastBars - количество прошлых баров, используемых для предсказания будущих значений;
- LPOrder - порядок линейной модели как доля от количества прошлых баров (0..1);
- FutBars - количество будущих баров в предсказании;
- HarmNo - максимальное количество частот для Метода 1 (0 выбирает все частоты);
- FreqTOL - погрешность вычисления частот для Метода 1 (>0.001 может не сойтись);
- BurgWin - номер взвешивающей функции для Метода 2 (0=Rectangular, 1=Hamming, 2=Parabolic);
Индикатор рисует две линии: синия линия отображает цены модели на тренировочных барах, красная линия отображает предсказанные будущие цены.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 9.12.2008.
