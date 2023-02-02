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Индикаторы

Обобщенная скользящая средняя Хала - индикатор для MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

Aleksej Poljakov

4.7 (7)
92 продукта 28 статей 11 кодов 67 комментариев
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7454
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Hull Moving Average (HMA) является отличным примером конструирования трендового индикатора.

Довольно часто трейдеры для сглаживания цены используют скользящие средние. Главный недостаток скользящей средней заключается в её запаздывании от текущей цены. Для преодоления этого недостатка Ален Хал разработал свой индикатор.

Его формула выглядит так: 2*MA1 - MA2. Где, MA1 и MA2 - простые скользящие средние с периодами N и 2*N соответственно. Если привести значения скользящих средних к единому знаменателю, то у нас получится следующее выражение:

Как мы можем видеть - в этом случае период HMA может быть только четным числом. Это ограничение можно обойти, если допустить что при нечетном периоде весовой коэффициент центрального элемента будет равен нулю. Например, 5-периодная HMA будет иметь весовые коэффициенты: 3,3,0,-1,-1. Такой индикатор будет представлять собой обобщение HMA.

Можно улучшить сглаживание обобщенной HMA, если центральный элемент будет равен 1. Для этого нужно внести изменения в строке 43, вместо 0 поставить 1.

coeff[period/2]=0;

Ну, а так выглядит этот индикатор на графике.


Simple_Profit_Loss_Percentage Simple_Profit_Loss_Percentage

Простой советник, который в ходе торгов выводит комментарий о текущем проценте прибыли или убытка на счёту трейдера.

Simple advisor Simple advisor

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Simple_Open_Close_Market Simple_Open_Close_Market

Простой советник, который показывает состояние рынка - открыт или закрыт.

RegressionParabolic RegressionParabolic

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