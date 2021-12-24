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Индикаторы

Two Stochastic Custom Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2681
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Два индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - 'Fast' и 'Slow' (точнее линии 'Main' этих индикаторов) в одном подокне. Между линиями осуществляется заливка областей. Настройки уровней вынесены во входные параметры - бывает полезно при использовании в советнике и при визуализации в тестере стратегий.

Two Stochastic Custom Filling

Рис. 1. Two Stochastic Custom Filling

Используются как сигналы пересечения двух линий, так и сигналы пересечения уровней (но при этом нужно обращать внимание на значение второй линии).

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