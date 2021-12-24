Two Stochastic Custom Filling

Простая стратегий на базе пользовательского индикатора 'Sma with NET' - в рынке всегда одна позиция, нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Торгуем по смене цвета индикатора

Стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO): Fast выше Slow и STO опускается ниже 20, Fast ниже Slow и STO подымается выше 80