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Two Stochastic Custom Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Два индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - 'Fast' и 'Slow' (точнее линии 'Main' этих индикаторов) в одном подокне. Между линиями осуществляется заливка областей. Настройки уровней вынесены во входные параметры - бывает полезно при использовании в советнике и при визуализации в тестере стратегий.
Рис. 1. Two Stochastic Custom Filling
Используются как сигналы пересечения двух линий, так и сигналы пересечения уровней (но при этом нужно обращать внимание на значение второй линии).
Простая стратегий на базе пользовательского индикатора 'Sma with NET' - в рынке всегда одна позиция, нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Торгуем по смене цвета индикатораTwo iMAs and iStochastic
Стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO): Fast выше Slow и STO опускается ниже 20, Fast ниже Slow и STO подымается выше 80
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Линия между заданными часами по цене 'High' на таймфрейме 'Timeframe'