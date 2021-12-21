Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких заданных ТФ.

Например если в индикаторе нажаты кнопки M5, M15, M30 , то при совпадении направления соответствующих свечей M5, M15, M30 он нарисует стрелку, и появится окно алерта.

Цвет кнопок M5, M15, M30 ... показывает направление текущей свечи. Красный - вниз, зеленый вверх



