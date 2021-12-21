CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

cm ind candle Signal 6TF - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
4618
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор выдает сигнал при совпадении свечей с нескольких заданных ТФ.

Например если в индикаторе нажаты кнопки M5, M15, M30 , то при совпадении направления соответствующих свечей M5, M15, M30 он нарисует стрелку, и появится окно алерта.
Цвет кнопок  M5, M15, M30 ...  показывает направление текущей свечи. Красный - вниз, зеленый вверх


Bearish Bullish Engulfing Bearish Bullish Engulfing

Паттерны 'Bearish Engulfing' и 'Bullish Engulfing' (медвежье и бычье поглощение)

BraidFilter BraidFilter

Индикатор на трёх iMA (Moving Average, MA) и одном iATR (Average True Range, ATR)

CCI Four Arrows CCI Four Arrows

Четыре сигнала индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) вход/выход в/из зон перепроданности/перекупленности

CCI Four Arrows Strategy CCI Four Arrows Strategy

Базовая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI)