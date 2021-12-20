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BraidFilter - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор сравнивает значения трёх iMA (Moving Average, MA), причём значения MA #1 всегда меньше MA #2 и значение MA #2 всегда меньше MA #3.
- если MA #1 > MA #2 в 'Cross Up' записываем разницу
- если MA #1 < MA #2 в 'Cross Dn' записываем разницу
Разница: из трёх значений (MA #1, MA #2, MA #3) определяем максимальное и минимальное значение. Затем из максимума вычитаем минимум.
Дополнительно в 'Filter' записываем процент от фильтра ATR
Рис. 1. BraidFilter
iMACD Four TimeFrames Full
Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах. Добавлены все функции торгового движкаCCI Level Filling
Заливка областей индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)
Bearish Bullish Engulfing
Паттерны 'Bearish Engulfing' и 'Bullish Engulfing' (медвежье и бычье поглощение)cm ind candle Signal 6TF
Указатель тренда по направлению свечей