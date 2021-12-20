Идея индикатора

Индикатор сравнивает значения трёх iMA (Moving Average, MA), причём значения MA #1 всегда меньше MA #2 и значение MA #2 всегда меньше MA #3.

если MA #1 > MA #2 в ' Cross Up ' записываем разницу

> ' записываем если MA #1 < MA #2 в 'Cross Dn' записываем разницу

Разница: из трёх значений (MA #1, MA #2, MA #3) определяем максимальное и минимальное значение. Затем из максимума вычитаем минимум.

Дополнительно в 'Filter' записываем процент от фильтра ATR





Рис. 1. BraidFilter