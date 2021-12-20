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Индикаторы

BraidFilter - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2574
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор сравнивает значения трёх iMA (Moving Average, MA), причём значения MA #1 всегда меньше MA #2 и значение MA #2 всегда меньше MA #3.

  • если  MA #1 > MA #2 в 'Cross Up' записываем разницу
  • если  MA #1 < MA #2 в 'Cross Dn' записываем разницу

Разница: из трёх значений (MA #1, MA #2, MA #3) определяем максимальное и минимальное значение. Затем из максимума вычитаем минимум.

Дополнительно в 'Filter' записываем процент от фильтра ATR

BraidFilter

Рис. 1. BraidFilter

    iMACD Four TimeFrames Full iMACD Four TimeFrames Full

    Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах. Добавлены все функции торгового движка

    CCI Level Filling CCI Level Filling

    Заливка областей индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

    Bearish Bullish Engulfing Bearish Bullish Engulfing

    Паттерны 'Bearish Engulfing' и 'Bullish Engulfing' (медвежье и бычье поглощение)

    cm ind candle Signal 6TF cm ind candle Signal 6TF

    Указатель тренда по направлению свечей