Идея индикатора

Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение) и 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение)





Рис. 1. Bearish Bullish Engulfing

Индикатор будет работать на акциях и фьючерсах, так как условия для паттерна не подходят для Форекс символов.