CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Bearish Bullish Engulfing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3187
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение) и 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение)

Bearish Bullish Engulfing

Рис. 1. Bearish Bullish Engulfing

Индикатор будет работать на акциях и фьючерсах, так как условия для паттерна не подходят для Форекс символов.

    BraidFilter BraidFilter

    Индикатор на трёх iMA (Moving Average, MA) и одном iATR (Average True Range, ATR)

    iMACD Four TimeFrames Full iMACD Four TimeFrames Full

    Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах. Добавлены все функции торгового движка

    cm ind candle Signal 6TF cm ind candle Signal 6TF

    Указатель тренда по направлению свечей

    CCI Four Arrows CCI Four Arrows

    Четыре сигнала индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) вход/выход в/из зон перепроданности/перекупленности