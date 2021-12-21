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Bearish Bullish Engulfing - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение) и 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение)
Рис. 1. Bearish Bullish Engulfing
Индикатор будет работать на акциях и фьючерсах, так как условия для паттерна не подходят для Форекс символов.
BraidFilter
Индикатор на трёх iMA (Moving Average, MA) и одном iATR (Average True Range, ATR)iMACD Four TimeFrames Full
Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах. Добавлены все функции торгового движка
cm ind candle Signal 6TF
Указатель тренда по направлению свечейCCI Four Arrows
Четыре сигнала индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) вход/выход в/из зон перепроданности/перекупленности