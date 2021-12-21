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Индикаторы

CCI Four Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3271
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор отображает на главном графике (и это экономит место графика, так как CCI в подокне уже не нужен) четыре вида значков: вход в зону перекупленности, выход из зоны перекупленности, вход в зону перепроданности, выход из зоны перепроданности.

CCI Four Arrows

Рис. 1. CCI Four Arrows

    cm ind candle Signal 6TF cm ind candle Signal 6TF

    Указатель тренда по направлению свечей

    Bearish Bullish Engulfing Bearish Bullish Engulfing

    Паттерны 'Bearish Engulfing' и 'Bullish Engulfing' (медвежье и бычье поглощение)

    CCI Four Arrows Strategy CCI Four Arrows Strategy

    Базовая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

    Two iMAs and iStochastic Two iMAs and iStochastic

    Стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO): Fast выше Slow и STO опускается ниже 20, Fast ниже Slow и STO подымается выше 80