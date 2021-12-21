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CCI Four Arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор отображает на главном графике (и это экономит место графика, так как CCI в подокне уже не нужен) четыре вида значков: вход в зону перекупленности, выход из зоны перекупленности, вход в зону перепроданности, выход из зоны перепроданности.
Рис. 1. CCI Four Arrows
cm ind candle Signal 6TF
Указатель тренда по направлению свечейBearish Bullish Engulfing
Паттерны 'Bearish Engulfing' и 'Bullish Engulfing' (медвежье и бычье поглощение)
CCI Four Arrows Strategy
Базовая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI)Two iMAs and iStochastic
Стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO): Fast выше Slow и STO опускается ниже 20, Fast ниже Slow и STO подымается выше 80