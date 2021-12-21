Идея индикатора

Индикатор отображает на главном графике (и это экономит место графика, так как CCI в подокне уже не нужен) четыре вида значков: вход в зону перекупленности, выход из зоны перекупленности, вход в зону перепроданности, выход из зоны перепроданности.





Рис. 1. CCI Four Arrows