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CCI Level Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Закрасить области индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) над уровнем 'CCI Level Up (100)' и под уровнем 'CCI Level Dn (-100)'
Рис. 1. CCI Level Filling и две EMA (EMA добавлены вручную)
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