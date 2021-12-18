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Индикаторы

CCI Level Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2294
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Закрасить области индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) над уровнем 'CCI Level Up (100)' и под уровнем 'CCI Level Dn (-100)'

CCI Level Filling

Рис. 1. CCI Level Filling и две EMA (EMA добавлены вручную)

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