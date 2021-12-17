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Gann High Low Activator EA Martin Min Profit - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2969
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

ВНИМАНИЕ: Имя пользовательского индикатора должно быть таким: 'Gann High Low Activator.mq5'. Обратите внимание: в имени НЕТ знаков подчёркивание и тире!

Стратегия построена на пользовательском индикаторе Gann High Low Activator. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...').

Советник торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.  Перед закрытием противоположной позиции советник проверяет наличие прибыли не менее, чем 'Minimum profit when a signal appears, in money ('0.0' -> OFF)'. Перед открытием позиции проверяем уровень спреда ('Maximum spread ('0' -> OFF)') - если спред окажется больше, то сигнал сбрасывается.

Мартингейл: флаг 'Use martingale' отключает/включает мартингейл. При текущем убытке для новой позиции применяется коэффициент увеличения лота 'Martingale coefficient' для последней открытой позиции. 'Minimum step between positions ('0.0' -> OFF)' задаёт минимальной расстояние между текущей ценой и позицией с максимальным объёмом. Максимальное количество увеличений задаётся в 'Maximum number of multiplications'.

Торговые сигналы:

В качестве сигнала используется смена цвета индикатора (пример когда текущиq бар - бар #1)

Gann High Low Activator EA Martin Min Profit

Рис. 1. Gann High Low Activator EA Martin Min Profit


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • Если 'Do not place the first trade (Symbol and Magic)' поставить в 'true', то советник никогда не откроет первую позицию. То есть советник будет ждать когда, другой советник с таким же Magic откроет позицию по символу
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
  • При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

    Gann High Low Activator EA Gann High Low Activator EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'Gann High Low Activator'

    Crossing of two EMA Four timeframes Arrow Crossing of two EMA Four timeframes Arrow

    Вывод пересечения двух EMA с четырёх таймфреймов

    CCI Level Filling CCI Level Filling

    Заливка областей индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

    iMACD Four TimeFrames Full iMACD Four TimeFrames Full

    Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах. Добавлены все функции торгового движка