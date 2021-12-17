Торговая стратегия

ВНИМАНИЕ: Имя пользовательского индикатора должно быть таким: 'Gann High Low Activator.mq5'. Обратите внимание: в имени НЕТ знаков подчёркивание и тире!



Стратегия построена на пользовательском индикаторе Gann High Low Activator. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...').

Советник торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом. Перед закрытием противоположной позиции советник проверяет наличие прибыли не менее, чем 'Minimum profit when a signal appears, in money ('0.0' -> OFF)'. Перед открытием позиции проверяем уровень спреда ('Maximum spread ('0' -> OFF)') - если спред окажется больше, то сигнал сбрасывается.

Мартингейл: флаг 'Use martingale' отключает/включает мартингейл. При текущем убытке для новой позиции применяется коэффициент увеличения лота 'Martingale coefficient' для последней открытой позиции. 'Minimum step between positions ('0.0' -> OFF)' задаёт минимальной расстояние между текущей ценой и позицией с максимальным объёмом. Максимальное количество увеличений задаётся в 'Maximum number of multiplications'.

Торговые сигналы:

В качестве сигнала используется смена цвета индикатора (пример когда текущиq бар - бар #1)





Рис. 1. Gann High Low Activator EA Martin Min Profit





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Если ' Do not place the first trade (Symbol and Magic) ' поставить в ' true ', то советник никогда не откроет первую позицию. То есть советник будет ждать когда, другой советник с таким же Magic откроет позицию по символу

' поставить в ' ', то советник никогда не откроет первую позицию. То есть советник будет ждать когда, другой советник с таким же Magic откроет позицию по символу На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

При работе в режиме ' внутри бара ' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #0 (at every tick) ') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме ' только в момент рождения нового бара ' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #1 (on a new bar) ) текущий бар - это бар #1

' (параметр ' ' равен ' ') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме ' ' (параметр ' ' равен ' ) текущий бар - это бар #1 Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features: