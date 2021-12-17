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Gann High Low Activator EA Martin Min Profit - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
ВНИМАНИЕ: Имя пользовательского индикатора должно быть таким: 'Gann High Low Activator.mq5'. Обратите внимание: в имени НЕТ знаков подчёркивание и тире!
Стратегия построена на пользовательском индикаторе Gann High Low Activator. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...').
Советник торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом. Перед закрытием противоположной позиции советник проверяет наличие прибыли не менее, чем 'Minimum profit when a signal appears, in money ('0.0' -> OFF)'. Перед открытием позиции проверяем уровень спреда ('Maximum spread ('0' -> OFF)') - если спред окажется больше, то сигнал сбрасывается.
Мартингейл: флаг 'Use martingale' отключает/включает мартингейл. При текущем убытке для новой позиции применяется коэффициент увеличения лота 'Martingale coefficient' для последней открытой позиции. 'Minimum step between positions ('0.0' -> OFF)' задаёт минимальной расстояние между текущей ценой и позицией с максимальным объёмом. Максимальное количество увеличений задаётся в 'Maximum number of multiplications'.
Торговые сигналы:
В качестве сигнала используется смена цвета индикатора (пример когда текущиq бар - бар #1)
Рис. 1. Gann High Low Activator EA Martin Min Profit
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Если 'Do not place the first trade (Symbol and Magic)' поставить в 'true', то советник никогда не откроет первую позицию. То есть советник будет ждать когда, другой советник с таким же Magic откроет позицию по символу
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Стратегия по пользовательскому индикатору 'Gann High Low Activator'Crossing of two EMA Four timeframes Arrow
Вывод пересечения двух EMA с четырёх таймфреймов
Заливка областей индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)iMACD Four TimeFrames Full
Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах. Добавлены все функции торгового движка