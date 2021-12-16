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Crossing of two EMA Four timeframes Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор показывает всегда только на нулевом баре пересечение двух EMA (10 и 30) с четырёх таймфреймов (H1, H2, H3, H4). Всего индикатор имеет восемь построений: на каждый таймфрейм два построения - пересечение вниз и пересечение вверх.
На рисунке ниже пример - индикатор показывает, что на таймфрейме H4 пересечение вверх:
Рис. 1. Crossing of two EMA Four timeframes Arrow
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