Идея индикатора

Индикатор показывает всегда только на нулевом баре пересечение двух EMA (10 и 30) с четырёх таймфреймов (H1, H2, H3, H4). Всего индикатор имеет восемь построений: на каждый таймфрейм два построения - пересечение вниз и пересечение вверх.

На рисунке ниже пример - индикатор показывает, что на таймфрейме H4 пересечение вверх:





Рис. 1. Crossing of two EMA Four timeframes Arrow