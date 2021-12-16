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Индикаторы

Crossing of two EMA Four timeframes Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2525
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор показывает всегда только на нулевом баре пересечение двух EMA (10 и 30) с четырёх таймфреймов (H1, H2, H3, H4). Всего индикатор имеет восемь построений: на каждый таймфрейм два построения - пересечение вниз и пересечение вверх.

На рисунке ниже пример - индикатор показывает, что на таймфрейме H4 пересечение вверх:

Crossing of two EMA Four timeframes Arrow

Рис. 1. Crossing of two EMA Four timeframes Arrow

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